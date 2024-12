Promoção marca formatura de integrantes da Polícia Militar Mirim do 7º BPM

Foi comemorado nesta terça-feira, dia 17, o quinto aniversário do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) em uma cerimônia realizada no auditório do Ministério Público do Estado de Rondônia, em Porto Velho. O evento contou com a presença de diversas autori dades e marcou um momento significativo para a segurança pública do estado.

A solenidade teve início com a apresentação da tropa pelo subcomandante do BPFRON, major Lúcio Braga, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel PM Braguin, que autorizou o início dos atos oficiais. Em seguida, foi entoado o Hino de Rondônia, e os policiais do BPFRON realizaram a tradicional Oração do Operador de Fronteira, destacando-se a condução do sargento PM Jamisson, que deu início à oração.

Posteriormente, o tenente-coronel PM Jairo, comandante do Batalhão, fez uso da palavra, agradecendo a Deus pela oportunidade de liderar a unidade e enaltecendo o trabalho dos policiais do BPFRON. O comandante destacou o êxito obtido ao longo de 2024, período em que o batalhão causou um prejuízo de mais de R$ 62 milhões ao crime organizado, resultado do intenso trabalho de combate aos crimes transfronteiriços.

O secretário da Sesdec, coronel BM Vital, reconheceu o trabalho que os policiais militares do Batalhão vêm desempenhando ao longo desses cinco anos. “Com certeza, se não fosse o empenho e a dedicação desse tão novo e pequeno batalhão, o trabalho seria mais difícil aqui dentro do nosso estado, principalmente na capital”, afirmou. Segundo ele, devido à vasta extensão da fronteira que ultrapassa 1.300 km, se não fosse o batalhão de fronteira atuando para ajudar, os resultados seriam certamente mais danosos na capital e em todo o estado.

“São cinco anos repletos de orgulho e conquistas, com desafios superados. Sabemos que não é fácil. Todos desejam servir no BPFRON, mas poucos conhecem o sacrifício que é estar em meio ao mato combatendo o tráfico internacional e outros crimes. No enfrentamento, o risco é muito elevado!”, disse ele, enaltecendo aqueles que se dispõem à defesa da sociedade. O coronel PM Braguin anunciou para o próximo ano o primeiro curso CBFOM para qualificar ainda mais a tropa do batalhão.

O comandante-geral da PM, coronel Braguin, também parabenizou os policiais do BPFRON pelo desempenho e pelos resultados alcançados, ressaltando a importância da unidade para a segurança pública do estado. Em seguida, o secretário de Segurança Pública, coronel Vital, enfatizou o sucesso e a representatividade do batalhão ao longo desses cinco anos de atuação em Rondônia.

A solenidade foi concluída com a entoação da Canção da Polícia Militar do Estado de Rondônia, encerrando o evento de forma simbólica e com grande êxito. O BPFRON, criado para atuar no combate aos crimes de fronteira, tem desempenhado um papel fundamental na proteção e fiscalização das regiões estratégicas do estado, consolidando-se como um importante pilar na segurança pública de Rondônia.

