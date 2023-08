Prorrogação do prazo para inscrições na VI Mostra Cultural do Judiciário de Rondônia

A Comissão Organizadora da VI Mostra Cultural do Judiciário de Rondônia informa que o período de inscrições para o evento foi estendido até às 18 horas de hoje, 28 de agosto de 2023. A decisão visa acomodar aqueles que, durante o fim de semana, encontraram obstáculos para efetuar suas inscrições e submeter suas obras para seleção.

Com grande participação, a Comissão revelou que a Mostra Cultural já conquistou o status de verdadeiro sucesso, com mais de 200 trabalhos inscritos nas mais variadas áreas e formas de expressão artística. Das artes visuais às performances de palco, a diversidade de talentos é notável, com inscrições em diversas comarcas.

“A extensão do prazo permitirá que nossos servidores(as), magistrados(as) e estagiários(as) que enfrentaram desafios durante o fim de semana tenham a oportunidade de participar plenamente deste evento cultural,” declara a juíza Karina Miguel Sobral, vice-diretora da Emeron e presidente da Comissão Organizadora da Mostra Cultural.

O evento se consolida como uma vitrine única para a riqueza e criatividade das mentes que compõem a instituição. Por isso, quem tem um trabalho, não pode perder a chance de participar deste momento ímpar.

Quaisquer dúvidas, mande e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou ligue para 69-3309-6483

Acesse agora mesmo os links de inscrição e faça parte deste espetáculo de talento e diversidade!

Inscrição para Artes Visuais e Poesias



Inscrição para Espetáculos Cênicos

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO