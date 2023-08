PRORROGADOInscrições para a 5ª edição do Prêmio Boas Práticas seguem até o dia 21 de agosto

Concurso é voltado para profissionais que encontraram formas inovadoras para educar em sala de aula

Com o objetivo de reconhecer e valorizar as práticas pedagógicas dos professores da rede municipal de ensino, a Prefeitura prorrogou até o próximo dia 21 de agosto as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Boas Práticas. O tema deste ano é relacionado aos desafios de se lecionar e criar atividades que sejam reconhecidas como práticas pedagógicas inéditas dentro do âmbito dos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), tais como o Alfabetiza Porto Velho, Banzeiro do Saber, Programa de Educação Infantil Primeiros Passos, Caminho Certo, Recomposição da Aprendizagem e outros desenvolvidos pelas escolas.

“Em 2022, a 4ª edição do prêmio trouxe uma temática que abordava o ensino remoto ou híbrido e incentivava a superação dos desafios com o objetivo de reconhecer e valorizar as práticas pedagógicas inovadoras de profissionais no momento de afastamento social devido à pandemia e que inovaram seus métodos de ensino. O concurso teve dezenas de inscrições. Para este ano, esperamos maior participação das professoras e professores do município, por isso, estamos

ampliando o prazo e dando oportunidade para que mais trabalhos sejam inscritos. A premiação e o reconhecimento aos finalistas e vencedores sempre vale a pena”, disse a titular da Semed, Gláucia Negreiros.

“Todos os nossos professores são de excelência, mas a gente precisa incentivar novas estratégias para melhoria do processo de ensino, principalmente depois da recente pandemia. Precisamos incentivar que os professores criem estratégias diferenciadas para alcançarmos os resultados exitosos da aprendizagem, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental”, completou a gestora.

De acordo com o Departamento de Políticas Educacionais (DPE) da pasta, podem participar do concurso somente professores com atuação na educação infantil, no ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (Salas de Recursos Multifuncionais), desde que estejam lotados nas unidades escolares.

“Em todas as edições anteriores as inscrições inspiraram a criação de excelentes práticas. Estamos esperando que esse ano nossos professores possam se inscrever e compartilhar os brilhantes trabalhos que são desenvolvidos junto às nossas mais de 44 mil crianças da educação infantil e ensino fundamental”, comentou Juliene Rezende, diretora do DPE.

Serão escolhidos 20 finalistas e premiados dez projetos que atendam aos critérios estabelecidos pelo edital e em consonância com o tema deste ano. A premiação será uma viagem para realizar uma visita técnica e conhecer as práticas educacionais exitosas de outro município brasileiro.

Texto: Géri Anderson

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO