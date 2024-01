Protagonismo histórico: agronegócio brasileiro responde por metade das exportações do país

Em 2023, as exportações do agronegócio brasileiro atingiram a impressionante marca de R$ 823,51 bilhões, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Esse valor representa 49% do montante total exportado pelo Brasil no período, consolidando o agronegócio como protagonista na balança comercial nacional.

Comparando com o ano anterior, houve um crescimento consistente de 1,6%, evidenciando a resiliência do setor diante de desafios econômicos e climáticos. O complexo da soja se destacou como principal impulsionador desse sucesso, respondendo por 40% da receita total de exportações, alcançando R$ 331,982 bilhões.

Enquanto as importações do agronegócio somaram R$ 16,61 bilhões, o saldo da balança comercial do setor foi extraordinariamente positivo, atingindo R$ 748,36 bilhões. Esses números destacam a relevância do agronegócio não apenas para a economia, mas também para o equilíbrio da balança comercial brasileira.

O desempenho positivo estendeu-se a diversos setores, com aumentos significativos nas exportações de grãos, carnes, açúcar, sucos, frutas, couros, e outros produtos. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Roberto Perosa, ressaltou os avanços nas relações comerciais, abertura de novos mercados e liderança brasileira em exportações.

Com iniciativas ambiciosas, como o programa de conversão de pastagens degradadas em áreas agricultáveis, o Brasil mira em dobrar a produção de forma sustentável. O setor agropecuário emerge como potência global, fortalecendo a resiliência e sustentabilidade, essenciais para o desenvolvimento econômico e o papel fundamental do Brasil como fornecedor global de alimentos.

Fonte: Pensar Agro