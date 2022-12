PROTEÇÃO – Prefeitura de Porto Velho leva vacinação antirrábica a aldeias indígenas

Sete aldeias foram contempladas com a imunização contra a raiva em cães e gatos

Cães e gatos de estimação que vivem em aldeias indígenas em Porto Velho receberam a vacina contra a raiva animal entre os dias 6 e 8 de dezembro. A ação foi executada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da Divisão de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos, atendendo a solicitação da Casa de Apoio à Saúde do Índio (Casai).

Ao todo, 111 animais, entre cães e gatos, foram vacinados nas aldeias Bom Samaritano, Juari, Beijarana, Caracol, São Francisco, Kassupa e Rio Candeias. Outras comunidades indígenas também poderão ser contempladas nos próximos dias.

A imunização antirrábica animal é uma campanha de saúde pública extremamente importante, pois a raiva é uma doença grave que apresenta quase 100% de letalidade e pode também afetar o ser humano.

De acordo com o gerente da Divisão de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos, Edson Neves da Cruz, “esse é um trabalho inédito que levou em consideração as tradições e cultura dos povos indígenas. Cumprimos nosso dever em garantir proteção tanto para os animais como para os indígenas”.

O enfermeiro e coordenador técnico da Casai Porto Velho, Oldevelton Carlos Alves Denny, foi o facilitador dessa ação. Para ele, essa parceria reforça o papel do poder público que é desenvolver políticas públicas para trabalhar na prevenção e promoção da saúde. “Nossos indígenas são parte do município, é uma população vulnerável e deve ser contemplada com ações como essa”.

VACINAÇÃO ATIRRÁBICA EM PORTO VELHO

A vacinação antirrábica para cães e gatos em Porto Velho iniciou em janeiro e segue até o próximo dia 16 de dezembro. Até agora, 48.103 animais foram vacinados contra a raiva.

Quem ainda não vacinou seu bichinho de estimação pode procurar a Divisão de Zoonoses, localizada na avenida Mamoré, nº 1120, bairro Cascalheira, setor Leste da capital, próximo à faculdade Uniron. Outro ponto de vacinação é o Parque Circuito, na avenida Lauro Sodré, onde há um trailer equipado para este trabalho, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO