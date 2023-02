PROTEÇÃO – Prefeitura reforça importância da vacinação contra HPV em crianças entre 9 e 14 anos

Programação no sábado de Carnaval contou com animação de bandas locais

Patrícia Morais saiu de casa rumo à folia da Banda do Vai Quem Quer, mas a próxima parada, após o bloco, já estava decidida: o Mercado Cultural, onde a festa continuou, com a 3ª edição do Mercado Folia.

“Já saímos na intenção de vir para o Mercado porque é algo que já é de costume. Gostamos do local, do que proporciona, então na programação de carnaval não poderia ser diferente”, explicou a foliã.

Diferente dela, Vagner Ramos decidiu sair de casa direto para a programação do Mercado Folia, e a família também acompanhou. “Preferimos vir direto pra cá, que é um lugar que a gente já frequenta, sabe que tem música boa, e no carnaval nós seguimos essa tradição”, disse o inspetor de vigilância.

O Mercado Cultural é um dos 18 atrativos turísticos da Rota Cultural de Porto Velho, e no sábado (18) foi palco do Mercado Folia, que retorna após dois anos de pandemia. A abertura foi feita com a banda local Estação Folia, que levou ao público o ritmo baiano do axé, e depois ficou sob o comando de Juninho Ale.

“Preparamos tudo para ter um ambiente seguro, familiar, incentivando a cultura local e movimentando a economia. Uma parada garantida após o maior bloco de rua da Amazônia, que é a Banda do Vai Quem Quer”, destacou o presidente da Funcultural, Godofredo Neto.

A programação segue neste domingo (19) com o Curumim Folia, feito especialmente para a criançada.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO