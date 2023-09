PROTEÇÃOPrefeitura assegura área e Casa da Mulher Brasileira será construída em Porto Velho

Recurso foi assegurado pelo Ministério da Mulher, após a intervenção da deputada estadual Ieda Chaves

A Prefeitura de Porto Velho fez a doação da área à União e o Ministério das Mulheres assegurou que a capital vai receber a Casa da Mulher Brasileira (CMB), um espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Nesta sexta-feira (1º), o engenheiro do ministério, Ronaldo Adilson da Silva, foi recebido pelo prefeito Hildon Chaves e pela deputada estadual Ieda Chaves, para uma vistoria no terreno em que será erguida a Casa da Mulher, na avenida Imigrantes com a Décima Avenida, no bairro Rio Madeira.

“Em 2017, já havíamos disponibilizado essa área com a mesma finalidade, mas infelizmente o projeto não andou e o local foi retomado pela Prefeitura. Agora, a pedido da deputada Ieda Chaves, fizemos a doação mais uma vez e a construção está confirmada pelo governo federal, devendo ser a primeira a ficar pronta no mandato do presidente Lula”, disse o prefeito.

Hildon Chaves acentuou que “será uma obra importante, que dará condições para que o município saia dessa situação vexatória de líder em feminicídios, entre as capitais brasileiras. A Casa permite o trabalho integrado de vários órgãos, com a missão de proporcionar um ambiente acolhedor para a mulher que sofreu qualquer tipo de violência. Que possamos somar essa e outras ações para que as tristes estatísticas de violência contra as mulheres sejam reduzidas em nossa cidade”.

A deputada Ieda Chaves relatou que “logo após assumir o mandato, fui à Brasília e apresentei esse pedido ao Ministério das Mulheres para pedir a construção da Casa da Mulher Brasileira aqui na capital, solicitação que conta com o apoio da bancada feminina da Assembleia Legislativa. O prefeito Hildon Chaves disponibilizou a área e hoje estamos celebrando que a construção está liberada e em breve a capital irá dispor desse local para acolher as mulheres vítimas de violência”.

Ieda Chaves lamentou que Porto Velho lidera, proporcionalmente, como a capital com mais registro de feminicídios no país. “Por isso, essa necessidade de construção da Casa da Mulher Brasileira, como mais uma ferramenta para o enfrentamento da violência contra a mulher. Também estamos atuando para que Ji-Paraná ganhe também a sua Casa da Mulher”.

MINISTÉRIO

Representando o Ministério das Mulheres, o engenheiro Ronaldo Adilson da Silva disse que “temos a área doada pelo município, o orçamento está assegurado e até dezembro deve ficar tudo certo a questão da licitação e a nossa expectativa é de que no começo do ano a obra se inicie, devendo ser executada em torno de 14 meses”.

A CASA

A Casa da Mulher Brasileira é uma inovação no atendimento humanizado às mulheres. Integra no mesmo espaço serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes.

A Casa integra o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento da violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica, funcionando todos os dias da semana, durante 24 horas.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO