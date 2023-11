PROTEÇÃOPrefeitura realiza Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

Prefeitura conta com a colaboração da população para a manutenção da limpeza

A Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) segue com os trabalhos de limpeza de ruas, logradouros e avenidas da capital, com a retirada de entulhos, de materiais inservíveis, entre outros.

“Manter a cidade limpa é dever de todos, tanto do governo municipal quanto do cidadão, para que assim possamos conviver em ambientes agradáveis, seguros, que não ofereçam nenhum tipo de risco às pessoas ou à saúde humana. Contamos com a colaboração de toda a população”, disse o secretário da pasta, Cleberson Pacheco.

Na terça-feira (21), as equipes realizaram os serviços de limpeza nas avenidas Dom Pedro II, Pinheiro Machado, rua Enrique Dias, viaduto do Roque e avenida Jatuarana, além da limpeza na Praça da Campos Sales, zona Sul do município.

No Parque da Cidade outra equipe da Semusb trabalha com roçagem e pintura do meio-fio, dentro e nos arredores do parque que se prepara para receber a população no Natal Porto Luz 2023.

Serviços de recuperação de calçada e roçagem estão sendo realizados também na avenida Jorge Teixeira e desobstrução de bueiro na rua Joaquim da Rocha, além da varrição na avenida Imigrantes.

O recolhimento de materiais está sendo feito nas praças: do Cohab, Caladinho, Bela Vista, rua Imigrantes e Marcos Aurélio Gusman. Para solicitar os serviços da Semusb, a população pode ir diretamente à sede da secretaria, localizada na rua Aparício Moraes, nº 3186, bairro Industrial, ou por meio dos telefones: 0800-647-1390 e (69) 3901-3134. As solicitações também podem ser feitas via e-mail, no endereço: [email protected].

Texto: Rando Silva

Foto: Semusb

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO