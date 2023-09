PROTEÇÃOVacinação de Fronteira inicia neste domingo (1º) nos distritos de Porto Velho

Projeto, executado através de parceria entre Semusa e Agevisa, vai oferecer todas as vacinas do calendário

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), inicia, neste domingo (1º), mais uma ação do projeto “Vacinação de Fronteira”. O objetivo é reforçar a proteção contra possíveis doenças nos distritos que são porta de entrada de pessoas vindas de outros estados ou países.

A força tarefa vai permanecer nas localidades de fronteira até o dia 12 de outubro, oferecendo todas as vacinas do calendário, através da campanha de multivacinação. Crianças de 0 a menores de 15 anos são o público-alvo deste trabalho.

O projeto “Vacinação de Fronteira” também foi realizado em 2022 e contemplou todos os distritos localizados no eixo da BR-364 até Ponta do Abunã. Além do perímetro urbano dos distritos, a ação também abrangeu as linhas rurais adjacentes. A expectativa é que a ação deste ano repita os moldes adotados no ano anterior.

Segundo a coordenadora da Divisão de Imunização da Semusa, essa ação é muito importante, para garantir a proteção de doenças das populações mais vulneráveis pela localização onde residem, principalmente devido aos recentes casos de coqueluche na Bolívia, fronteira com o Brasil.

“Nosso objetivo principal nessa ação é impedir a entrada da coqueluche no Brasil, através da vacinação. Nesses distritos, também vamos realizar a atualização do cartão de vacina, tendo em vista que a população desses locais está mais suscetível, seja por ser porta de entrada de visitantes ou pela distância da população dos centros de saúde da capital”.

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO