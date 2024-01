Protocolo Carne Carbono Neutro reduz as emissões de metano em até 15%

Mato Grosso afirmou sua posição como o principal exportador de algodão do Brasil, representando 62,92% do total nacional. Apesar do aumento de 6,54 pontos percentuais nas vendas externas em comparação a 2022, o volume exportado pelo estado registrou uma queda de 18,73% em relação ao ano anterior, totalizando 1,02 milhão de toneladas.

O continente asiático continua sendo o maior consumidor da pluma mato-grossense, respondendo por 90,44% das exportações do estado e aumentando sua participação em 3,87 pontos percentuais em relação a 2022, segundo dados da Secretaria Estadual de Comércio Exterior do governo federal.

No que diz respeito aos principais parceiros comerciais, a China lidera as importações de algodão de Mato Grosso, adquirindo 452,51 mil toneladas, seguida por Vietnã com 142,66 mil toneladas e Bangladesh com 142,45 mil toneladas, representando 44,45%, 14,01% e 13,99%, respectivamente.

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) observa que, “considerando a importância da Ásia no cenário da cotonicultura de Mato Grosso, a demanda enfraquecida de alguns países do continente é um ponto de atenção para o fechamento das exportações do ciclo 22/23”.

Fonte: Pensar Agro