Prova do Laço de Costa Marques tem apoio do deputado Laerte Gomes

Um evento que já é tradição no município de Costa Marques, a Prova do Laço, contará com o apoio do deputado e líder do Governo, Laerte Gomes (PSD). O parlamentar, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), destinou emenda no valor de R$ 40 mil para a festa realizada pela Associação dos Amigos do Clube do Laço 2 M, de 21 a 24 de setembro.

“Costa Marques, que já é conhecida por seus eventos anuais e que atrae milhares de turistas, tornou-se uma cidade com grande vocação econômica e vem avançando no setor produtivo. Apoiar eventos como a Prova do Laço é colaborar, ainda mais, com esse desenvolvimento”, enfatizou Laerte.

O Clube do Laço 2 M, fundado há 11 anos, está localizado na RO Maria Nonato, Linha Biriba, KM 01, zona rural de Costa Marques. “A cada evento de competições de Laço, reúnem maior número de competidores e de público, na maioria famílias que moram.no campo e apreciam as provas que exigem destreza e boa mira dos peões. E este ano, sem duvida, também será um grande sucesso, além de mantermos a tradição, essa é uma oportunidade de fomentarmos a cultura, o esporte e o lazer do município”, finalizou o deputado.

Texto: Juliana Martins / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO