Prove agora mesmo esse delicioso Bolinho de Salmão assado!! Tasty ?

O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã deste domingo (12) o corpo do pescador e piloto de embarcações Roberto Botacio, de 44 anos, no Rio Tietê, em Pereira Barreto , interior de São Paulo . Ele estava desaparecido desde o último sábado (11) após seu barco virar.

De acordo com informações preliminares da equipe de bombeiros que participou do resgate, Botacio pilotava o barco a trabalho para uma pousada famosa do município. Ele transportava turistas no momento em que a embarcação bateu em um objeto não identificado e afundou.

Os dois turistas usavam coletes salva-vidas e foram resgatados com vida e sem nenhum ferimento. Já Roberto, conhecido popularmente em Pereira Barreto como Betão, desapareceu no rio. O piloto era muito popular e tinha larga experiência em navegação na região.

Porém, diferentemente dos turistas, Botacio não usava colete salva-vidas no momento em que trabalhava. Isso acabou dificultando para ele ser resgatado com vida.

A informação do desaparecimento de Roberto rapidamente se espalhou nas redes sociais. Os bombeiros foram acionados e iniciaram ainda no sábado as buscas no Rio Tietê. O trabalho foi intenso, no entanto, precisou ser interrompido por conta do horário.

A equipe de resgate retornou para as águas na manhã de hoje e conseguiu encontrar o corpo. O homem estava sem vida no canal que liga o Rio Tietê ao Rio São José dos Dourados.

O corpo foi retirado das águas e levado para o IML (Instituto Médico Legal) para que seja feito um exame necroscópico. Após o trabalho, a família poderá fazer o velório e o sepultamento.

Segunda morte no ano

Não é a primeira morte desse tipo que ocorre em Pereira Barreto neste ano. Em janeiro, um homem desapareceu no Rio Tietê após um barco afundar.

A vítima foi encontrada enroscada ao barco que afundou. O piloto e o amigo do rapaz que morreu conseguiram sobreviver.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.





