PSICOSSOCIALSaúde mental no ambiente de trabalho será tema de debate

Evento será voltado aos chefes imediatos e às gerências de RH

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), tem desenvolvido ações e programas, visando oferecer atenção e cuidados com a saúde mental dos servidores municipais, oferecendo o suporte com uma equipe composta por psicólogos e assistentes sociais, além de projetos de apoio psicossocial disponibilizados de forma contínua.

Com a finalidade de discutir a necessidade de um acompanhamento da saúde mental e de se debater o tema, a Divisão de Apoio Psicossocial da Semad realizará no próximo dia 29, das 8h às 12h, no auditório da Escola do Legislativo, o evento “Saúde mental no Ambiente de Trabalho: prevenção, apoio e manejo em situações difíceis”.

“Estamos completando dois anos de implantação do Plantão Psicológico, então, por determinação do secretário da Semad, Alexey da Cunha e do adjunto, Basílio Leandro, decidimos fazer esse evento, voltado aos chefes imediatos e às gerências de RH das secretarias. Esses são os que lidam diretamente com os servidores e que podem identificar alguma alteração no comportamento, na frequência do servidor e no desempenho”, explicou o gerente da Divisão de Apoio Psicossocial, o psicólogo Lucas Emanuel.

Ele informou ainda que o evento terá três etapas: Saúde mental, com profissionais psicólogas da Semad; a Polícia Militar vai enviar os profissionais negociadores, para falar sobre surtos e crises suicidas, apresentando os protocolos de como lidar com esses casos; e por fim serão repassadas informações sobre como tratar administrativamente essas questões, para que as chefias imediatas e as gerências de RH desenvolvam melhor a sua atribuição, sabendo como agir.

“Com a pandemia, houve um aumento de casos de pessoas com a saúde mental afetada. Sendo necessária a discussão dessas questões, saber lidar com as questões que envolvem a saúde mental, saber identificar um familiar, um colega de trabalho que necessita de ajuda e saber ainda que atitudes tomar. Esse evento é uma forma de discutir, de repassar informações que possam contribuir com um melhor acolhimento a quem necessita de atenção”, completou Lucas.

Para fazer a inscrição, o servidor deve acessar o link: Saúde Mental no Ambiente de Trabalho: Prevenção, Apoio e Manejo em Situações Difíceis

PLANTÃO

O gerente explicou que o Plantão Psicológico oferecido pela Semad não é uma psicoterapia, mas é um espaço de escuta e acolhimento limitada, que abre caminhos para uma identificação e encaminhamentos, de acordo com a necessidade. “A meta é que o servidor crie meios e mecanismos que ele consiga lidar melhor com suas dificuldades e cuidar de sua saúde mental. Se o servidor não está bem com sua saúde mental, isso afeta diretamente o seu desempenho no trabalho, a sua relação com a família e a sociedade”.

Os atendimentos do Plantão são feitos na própria Semad, pela manhã e tarde. Para maiores informações, os servidores podem entrar em contato no telefone 69 9823-6412, da Divisão de Apoio Psicossocial.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: SMC/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO