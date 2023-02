Público comparece em massa para visitação ao Museu da Memória Rondoniense

O governo de Rondônia, por meio da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer, promoveu no domingo (26), o “Domingo no Museu”, com as novas exposições e a abertura dos espaços visitáveis no pavimento superior do Museu da Memória Rondoniense – Mero. Centenas de pessoas tiveram a oportunidade de visitar exposições de artistas plásticos locais, a histórica “Sala do Governador” e contemplar, da varanda, a vista panorâmica do centro histórico de Porto Velho. Para as crianças foram oferecidas atividades recreativas e brincadeiras, como contação de histórias e caça ao tesouro.

No auditório, em uma sala alternativa de cinema, foi exibido o documentário “Vozes da Memória”. O evento, de acordo com a diretora do museu, Liliane Sayonara de Melo, superou todas as expectativas de público: “Foi gratificante para nós, vermos que as pessoas abraçaram a ideia e foram ao museu. Muita gente se reconheceu na história do nosso Estado. Tivemos a demonstração de que esse tipo de atividade atende, tanto à nossa comunidade local quanto aos turistas. Recebemos a visita de pessoas de vários estados, que puderam conhecer um pouco da história da nossa gente”, enfatizou.

A Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer, tem desenvolvido trabalhos junto aos meios culturais, mas a atuação da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, compreendendo todas as potencialidades do museu, no campo educativo, cultural e turístico, tem sido fundamental nesse processo de retomada do museu estadual”, enfatizou Liliane.

O governador do Estado, Marcos Rocha, destacou a importância do museu se abrir ao público, aos domingos. “Imagina ir com a família ao museu, poder conhecer a história de Rondônia, apreciar os artistas plásticos locais e de fora do Estado. Ter acesso ao acervo de peças nas suas mais diversas formas. Aliado a isso, tem um projeto de excelência da Seduc, que vai trazer os estudantes das escolas de todo o Estado para visitarem este espaço“, evidenciou.

A secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo gestor da Funcer, Nery Rodrigues, e estendeu o elogio à diretora do museu, Liliane Sayonara, principalmente pelas parcerias desenvolvidas com a Universidade Federal de Rondônia – Unir e com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, visando fomentar o resgate histórico e cultural do Estado.

“Esse importante projeto tem o objetivo de trazer os alunos do Estado para visitarem o museu. Para ir à biblioteca, no Teatro Estadual, espaços que eles não teriam a oportunidade para conhecer em outro momento, mas através da escola, estamos podendo trazer esses estudantes para desenvolver neles esse hábito. Educação, cultura e arte não andam separados. Nós vamos fortalecer isso dento das escolas. Precisamos saber de onde viemos, e onde iremos”, salientou a secretária.

