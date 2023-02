Pudim de queijo com calda de goiabada cascão

Reprodução Dois seguranças agrediram uma mulher

Dois seguranças flagrados agredindo uma mulher acusada de furto foram demitidos na sexta-feira (10) pelo Fonte Nova Supermercados . O episódio aconteceu na unidade da empresa no bairro de Bom Clima, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, na última quinta (9).

A empresa resolveu retirar a dupla do seu quadro de contratados depois que o vídeo da agressão viralizou nas redes sociais. As imagens foram filmadas por um cliente da loja que estava no estacionamento e viu o momento que os dois funcionários passaram a bater na mulher.

Em um dos momentos, um dos rapazes deu uma rasteira na moça, que caiu no chão. Na sequência, ele a ameaçou com uma suposta arma de fogo na cintura. Os dois homens começaram a gritar para ela ir embora e nunca mais retornar ao supermercado.

O coordenador administrativo da empresa relatou que a mulher praticava com frequência furtos na unidade. No entanto, ele condenou a atitude dos seguranças e informou que não é favorável a qualquer tipo de agressão.

O Fonte Nova Supermercados classificou o episódio como “lamentável” e que não apoia qualquer ato de agressão. A Polícia Civil determinou que os responsáveis pela empresa prestem esclarecimentos sobre a agressão.

Veja o vídeo da agressão dos seguranças contra uma mulher no supermercado localizado em Guarulhos:

⚠️⚠️⚠️⚠️ GRAVÍSSIMO! Mulher em situação de rua é violentamente espancada por seguranças do supermercado Fonte Nova, no bairro Bom Clima, em Guarulhos (SP). Imagens sensíveis. pic.twitter.com/GLN2yLGq2K — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) February 10, 2023





Veja a nota do Fonte Nova Supermercados

“O Fonte Nova Supermercados, em nome de sua diretoria e de todos os seus colaboradores, lamenta o incidente ocorrido na unidade do Bairro Bom Clima e reafirma seu compromisso de repudiar e não compactuar com qualquer tipo de comportamento agressivo ou violento, seja ele verbal ou fisico, em qualquer situação ou local.

Diante desta lamentável situação, o Fonte Nova informa ainda que: Trata-se de caso isolado, repudia a abordagem truculenta. Garante o afastamento imediato do funcionário que realizou tal ato, onde está sendo apurado através de auditoria interna para esclarecer e tomar as providências necessárias. Cabe-nos desculpar pelo lamentável incidente e também prestar os esclarecimentos e assistência necessária.”

