Purê de batata simples

Uma enfermeira foi condenada por aplicar doses falsas de vacina contra a Covid-19 em cerca de 8.600 idosos entre março e abril de 2021, na cidade de Friesland, na Alemanha . Antje T., de 39 anos, vai cumprir seis meses de prisão em liberdade condicional, segundo decisão dessa quinta-feira (1º).

Além disso, durante a pandemia , a mulher usou as redes sociais para fazer publicações contra as vacinas . No local onde ela trabalhava, ela deveria aplicar nos pacientes doses da BioNTech Pfizer , mas substituiu o imunizante por uma solução salina.

De acordo com a emissora alemã NDR , entre as vítimas da enfermeira estão professores e funcionários de saúde com mais de 70 anos.

A mulher se desculpou pelos crimes durante o julgamento no Tribunal de Oldenburg, mas foi condenada por seis acusações de agressão intencional.

Autoridades policiais informaram que, por ela ser responsável por manusear as seringas e doses de vacina , conseguiu aplicar milhares de doses falsas antes de ser descoberta. Ela só foi flagrada somente um mês depois de ter começado o “esquema”, após denúncia de outra funcionária que trabalhava no centro de imunização, que percebeu a substituição das doses .

Em depoimento, a condenada confessou ter usado a solução falsa, mas disse ter feito isso em apenas uma ocasião. Ela alegou ter quebrado um frasco de seis doses e decidido substituí-lo por soro por não ter coragem de contar o que havia acontecido aos colegas de trabalho.

Os testes de laboratório, no entanto, confirmaram que vários pacientes que deveriam ter recebido as vacinas contra a Covid pelas mãos de Antje não desenvolveram anticorpos contra a doença , informou a NDR .

Depois da comprovação, os pacientes afetados foram vacinados novamente, mas com as doses verdadeiras do imunizante.

