Purê de tomate

O apresentador americano de extrema-direita Alex Jones , conhecido por criar e alimentar teorias da conspiração , entrou com um pedido de falência depois de ser condenado a pagar US$ 1,5 bilhão (R$ 7,8 bilhões) às vítimas do massacre de Sandy Hook . Se o tribunal aprovar o pedido, seus bens serão congelados e a multas suspensas.

Tribunais dos estados do Texa e do Connecticut o consideraram responsável por espalhar mentiras sobre a tragédia, que ocorreu em dezembro de 2012. Na época, um jovem armado com um rifle entrou em uma escola primária e matou 28 pessoas.

Jones afirmou em seu site, Infowars , que o massacre foi encenado por opositores das armas de fogo e que os pais das vítimas eram “atores”. Essa teoria se espalhou na internet e vários parentes das vítimas apresentaram queixa por difamação. Posteriormente, ele reconheceu que a chacina de fato ocorreu.

Além da multa de R$ 1,5 bilhão, o apresentador também está proibido de postar no Twitter, mas ainda está presente no Infowars e ganhando manchetes. Na quinta-feira (1º), ele entrevistou o rapper Kanye West que, na ocasião, elogiou o líder nazista Adolf Hitler.

A fortuna exata de Jones é desconhecida e tem sido objeto de muita especulação. Ações judiciais mostram que ele se aproveitou de sua notoriedade em círculos conspiratórios para vender todos os tipos de mercadorias online.

