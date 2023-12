Putin confirma que irá concorrer à reeleição em 2024

Kremlin – 12.07.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , irá concorrer à reeleição presidencial que ocorrerá em março de 2024. Se vencer, ele ficará no poder até 2030. A informação é da agência russa TASS, que teve a confirmação após uma reunião do mandatário no Kremlin.

Putin, de 71 anos, já é o presidente que ficou mais tempo no poder da Rússia desde Josef Stalin. Ele lidera a nação desde 1999, quando assumiu o cargo de Boris Yeltsin.

Em novembro, o presidente da Rússia já havia acenado que concorreria à reeleição porque planeja estar no poder no período mais perigoso, segundo a agência Reuters.

Dmitry Peskov, porta-voz da Presidência da Rússia, afirmou que as eleições devem acontecer mesmo em meio a guerra com a Ucrânia . Putin “sublinhou a necessidade de cumprir todos os requisitos da democracia e da constituição e, consequentemente, de realizar as eleições”. O conflito já dura 1 ano e 9 meses, além de já ter deixado mais de 200 mil pessoas mortas.

