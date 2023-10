Putin e Xi se reúnem e destacam ‘confiança política’ entre países

Kremlin Pool – 15.09.2023 Os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping

O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta quarta-feira (18) com seu homólogo russo, Vladimir Putin , em Pequim, e destacou a crescente “confiança política” entre as duas nações.

O líder chinês afirmou que os dois países aprofundaram a confiança política mútua e que ela está em crescimento constante.

Além disso, reforçou que ambos mantiveram uma “coordenação estratégica estreita e eficaz”.

Durante a reunião bilateral, Xi também pediu “mais esforços conjuntos” para “salvaguardar a equidade internacional” e a “justiça”.

Os mandatários de China e Rússia se encontraram durante um fórum sobre a Iniciativa Cinturão e Rota, por ocasião do 10º aniversário do projeto chinês de infraestruturas conhecida como Nova Rota da Seda, que reuniu mais de 140 países e 30 organizações internacionais.

Na ocasião, o líder da China explicou que o “volume de comércio bilateral atingiu um nível recorde e está a se aproximar da meta de US$ 200 bilhões, que foi estabelecida pelos dois países.

Segundo Xi, a Nova Rota da Seda deu “novo impulso ao crescimento global” e “é uma nova plataforma de interconexão para a cooperação global.

Por sua vez, Putin passou grande parte do seu discurso elogiando a China e o seu sucesso no projeto. “Quando começamos algo grande, esperamos que tenha sucesso, mas considerando a escala global, é difícil esperar que tudo corra bem. Os nossos amigos chineses fizeram isso”, afirmou.

O líder do Kremlin também enfatizou que “a Rússia e a China, tal como a maioria dos países, partilham o desejo de cooperação igualitária no mundo”.

“A Rússia está sintonizada com a importância da Iniciativa Cinturão e Rota e com os planos da China, que busca a cooperação em vez da rivalidade”, concluiu Putin.

A China é a maior parceira comercial da Rússia, com um volume de negócios que atingiu US$ 190 bilhões no ano passado.

Fonte: Internacional