Putin fará viajem para discutir sobre a guerra entre Israel e o Hamas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, informou que vai viajar à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes nesta quarta-feira (06). Segundo o governo russo, a viagem será para discutir sobre a guerra entre Israel e o Hamas . A medida vem em meio a reafirmação de Moscou no Oriente Médio.

Desde março, quando teve a emissão do mandado de prisão contra Putin, feito pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), essa é a quinta viagem que o líder russo faz. As acusações contra o presidente são de responsabilidade pela deportação de crianças ucranianas para a Rússia.

A decisão impediu que Putin fosse à Pretória, na África do Sul, em julho deste ano. O líder russo temeu que os anfitriões o prendesse. A decisão do TPI, entretanto, não foi assinada pelos Emirados Árabes Unidos nem pela Arábia Saudita.

Na quinta-feira (07), Putin receberá o presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Nos encontros bilaterais, é esperado que sejam realizadas negociações entre os países e sobre os assuntos envolvendo Israel e o Hamas, informou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A cooperação no mercado de petróleo também está na agenda de negociações. Moscou já se demostrou cooperativo com os três países através da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), grupo criado em 2016 com a ajuda de Putin.

