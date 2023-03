Quais são os 20 deputados que serão levados à China por Lula?

Joédson Alves/ Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva

Nesta quarta-feira (15), o Palácio do Planalto comunicou à Câmara dos Deputados quais são os 20 deputados que irão integrar a comitiva que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na visita à China. A viagem acontece no dia 26 de março, se estendendo até o dia 30. Em viagens como essa, todas as despesas são arcadas pela Câmara.

Dentre os nomes estão o do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), além do deputado Fausto Pinato (PP-SP) que preside Frente Parlamentar Brasil-China e a Frente dos BRICS, ambas relançadas nesta quarta-feira às 19h. O evento de lançamento acontece no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Ao todo serão 20 deputados convidados, sendo: 4 do PT, 3 do PP, 2 do MDB, PCdoB e PSD, e 1 do Avante, Cidadania, Patriota, PDT, Podemos, PSDB e Rede.

Os deputados são:

Artur Lira (PP-AL) – presidente da Câmara;

Fausto Pinato (PP-SP) – presidente da Frente Parlamentar Brasil-China;

Carlos Zarattini (PT-SP) – vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China;

Vander Loubet (PT-MS) – vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China;

Luiz Fernando Faria (PSD-MG) – vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China;

Gutemberg Reis (MDB-RJ) – vice-Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China;

Zeca Dirceu (PT-PR) – líder do PT na Câmara;

Daniel Almeida (PC do B-BA) – vice-líder do Governo no Congresso;

Eduardo da Fonte (PP-PE);

Júlio César (PSD-PI);

Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP);

Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) – líder do MDB;

José Guimarães (PT-CE) – líder do governo na Câmara;

Alex Manente (SP) – líder do Cidadania;

André Figueiredo (CE) – líder do PDT;

Fábio Macedo (MA) – líder do Podemos;

Fred Costa (MG) – líder do Patriota;

Jandira Feghali (RJ) – líder do PC do B;

Luís Tibé (MG) – líder do Avante;

Túlio Gadêlha (Rede-PE).





Fonte: IG Nacional