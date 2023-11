QUALIDADE DE VIDASeminário para qualificar Agentes Comunitários de Saúde no atendimento à pessoa idosa reúne mais de 350 profissionais

Evento contou com diversas atividades voltadas para o bem-estar da população da 3ª idade

Com o objetivo de qualificar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com relação à saúde na terceira idade, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou nesta terça-feira (31) o Seminário de Comunicação Assertiva Centrada na Pessoa Idosa. O evento aconteceu durante todo o dia no Teatro Estadual Palácio das Artes.

Segundo a subgerente do Núcleo da Pessoa Idosa do Departamento de Atenção Básica (DAB) da Semusa, Cleide Davy, mais de 350 profissionais participaram do seminário.

“A participação em massa dos Agentes Comunitários de Saúde me alegrou muito, porque, através desse seminário, nós estamos capacitando eles para garantir um melhor atendimento à pessoa idosa. O nosso papel, como Semusa, é ofertar qualidade de vida para essas pessoas”, disse Cleide.

Em seu discurso, a secretária adjunta de Saúde do município, Marilene Penati, destacou a importância da ação.

“A pessoa idosa precisa ser respeitada, amada e acolhida. Quem trabalha nesse acolhimento para prevenção de doenças, para melhorar a saúde deles, são os Agentes Comunitários de Saúde, então esse evento é muito importante para fazer com que nossos servidores se sensibilizem mais no atendimento à pessoa idosa”, destacou Marilene.

Quem também discursou durante o evento foi a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Eledir Mello. “Esse evento mostra aos nossos ACS o quanto é importante o trabalho deles junto à pessoa idosa. Então essa capacitação vai garantir mais qualidade de vida para nossa população”.

Agente Comunitário de Saúde há cerca de 20 anos, Edilson Silva aproveitou o momento para agradecer a realização da capacitação e pontuou a importância da atividade.

“Cada vez mais a Semusa vem qualificando a gente para atender a saúde da pessoa idosa. E hoje em dia é primordial esse cuidado com a terceira idade, até para evitar acidentes domésticos. Então esse reforço vem em dose dupla porque é bom para nós e também para os nossos idosos”, agradeceu Edilson.

PROGRAMAÇÃO

O seminário começou com a solenidade do dispositivo da mesa de autoridades. Logo em seguida, os Agentes Comunitários de Saúde assistiram a uma apresentação de dança do grupo de carimbó do Sesc 3ª idade.

Ao longo do dia, os profissionais participaram de atividades voltadas para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde da pessoa idosa. Além disso, receberam orientações estratégicas de identificação de fatores de risco e de proteção, frente a essa população.

O seminário também trabalhou com ações para o preenchimento correto da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, instrumento de apoio no atendimento e onde se registram os dados de saúde da pessoa idosa. Todas as unidades de saúde disponibilizam a caderneta ao público-alvo.

Dentro da programação, houve, ainda, rodas de conversas com diversos temas, palestras, dinâmicas e também atrativos culturais, a exemplo de apresentações de dança mexicana e peça de teatro.

Texto: João Muniz

Foto: Ana Flávia Venâncio/João Muniz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO