QUALIFICAÇÃO – Prefeitura disponibiliza cursos da Escola Federativa aos servidores municipais

Servidor pode se inscrever de forma online

Buscando capacitar servidores públicos e agentes políticos, a Prefeitura de Porto Velho, em parceria com a Escola Federativa, oferece cursos gratuitos. O Núcleo da Escola Federativa é fruto do Termo de Adesão celebrado entre a Escola Federativa da Secretaria de Governo da Presidência da República e a Prefeitura, que aderiu ao projeto por meio do Decreto nº 18.794, de 14 de fevereiro de 2023.

A atuação do Núcleo da Escola Federativa se dará diretamente ou mediante serviços de assessoramento ou consultoria, intercâmbios, convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas, através de processos de formação, capacitação, desenvolvimento e ações especiais para garantir o aprimoramento e eficiência da gestão pública.

O Departamento de Capacitação já oficializou todas as secretarias sobre a liberação das plataformas e links de cada curso. O servidor deverá fazer o cadastro na plataforma e, posteriormente, será acompanhado pelo núcleo. O agente federativo tem a finalidade de estreitar o laço entre o servidor e a plataforma digital.

“Temos vários cursos disponíveis em todas as áreas: saúde, iluminação e cultura dentre outros. O servidor pode estar na comunidade onde estiver, na sua casa, e ele vai ter acesso à plataforma e tudo de forma gratuita por meio de parceria entre a Prefeitura de Porto Velho junto com a Escola Federativa”, completou. “O intuito do departamento é aprimorar e trazer novos conhecimentos para os servidores, finalizou Chris.

Os servidores poderão fazer a inscrição gratuitamente através do portal.

Texto: Rando Silva

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO