QUALIFICAÇÃO – Prefeitura implanta Núcleo da Escola Federativa no Município

Porto Velho conta a partir de agora com o Núcleo da Escola Federativa sob a forma de unidade de gerenciamento de formação, desenvolvimento e gestão de servidores públicos e agentes políticos. O Núcleo da Escola Federativa é fruto do Termo de Adesão celebrado entre a Escola Federativa da Secretaria de Governo da Presidência da República e a Prefeitura, que aderiu ao projeto por meio do decreto nº 18.794, de 14 de fevereiro de 2023.

O projeto Escola Federativa, da Secretaria Especial de assuntos Federativos, da Secretaria de Governo da Presidência da República, é uma plataforma agregadora de conteúdos pedagógicos, pela qual são disponibilizados gratuitamente cursos, seminários e outras atividades para capacitar servidores públicos.

Entre os objetivos do Núcleo estão os de capacitar servidores públicos e agentes políticos municipais, disponibilizar cursos de capacitação a aperfeiçoamento por área de atuação e criar condições que estimulem a participação de servidores públicos e agentes políticos municipais nas atividades de capacitação, proposta que vai de encontro com a administração que está sempre buscando atualizar os servidores com treinamentos e capacitações para melhor oferta de serviços aos munícipes.

A atuação do Núcleo da Escola Federativa se dará diretamente ou mediante serviços de assessoramento ou consultoria, intercâmbios, convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas, através de processos de formação, capacitação, desenvolvimento e ações especiais para garantir o aprimoramento e eficiência da gestão pública.

A coordenação do Núcleo será exercida pela agente federativa de escola, Ilcimara Cristina da Silva Ribeiro lotada no cargo de diretora do Departamento de Capacitação e Treinamento-DCT/SEMAD, nomeada através da Portaria nº 024/DCT/ASTEC/GAB/SEMAD, de 17 de fevereiro de 2023, publicada no D.O.M nº 3416, em 20 de fevereiro de 2023.

Já foi disponibilizado às secretarias municipais o link direto para o acesso aos cursos das mais diversas áreas voltados para servidores. Os interessados devem fazer sua inscrição no curso escolhido, por meio de cadastro na própria plataforma no portal federativo.

Recentemente, a Escola Federativa ofereceu cursos direcionados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural).

