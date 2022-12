QUALIFICAÇÃO – Servidores municipais da Saúde participam do curso de prevenção a acidentes no trabalho

Capacitação é realizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) participam, de segunda a sexta-feira (5 a 9), das 8h às 12h, do curso de capacitação sobre noções básicas de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, realizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (CIPA), sob coordenação da Coordenadoria de Saúde Ocupacional (CSO), da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

Além dos profissionais da Saúde, outras secretarias da Prefeitura de Porto Velho também participam, com o propósito de capacitar representantes internos da CIPA para levar orientações que buscam prevenir acidentes no ambiente de trabalho, sejam eles acidentes biológicos, físicos ou químicos.

“Essa formação vai aperfeiçoar as habilidades de cada representante, vai transmitir os conhecimentos necessários para que eles possam desenvolver as atribuições da CIPA dentro das unidades em que eles estão trabalhando”, disse Evanice dos Santos, coordenadora de Saúde Ocupacional.

Na prática, os representantes que formam a comissão são responsáveis por multiplicar os ensinamentos aprendidos durante o treinamento para os demais servidores, e são eles também os responsáveis pela fiscalização e cobrança das práticas preventivas de acidentes.

“Então esse representante da comissão vai ser os nossos olhos dentro de uma unidade de saúde, por exemplo, para dizer assim ‘olha eu fui no treinamento e vi que o enfermeiro ou a enfermeira precisa usar certo tipo de EPI’, então se o enfermeiro não estiver usando, ele pode notificar aquele profissional por não usar o equipamento de segurança”, explicou Evanice dos Santos.

A técnica de Enfermagem e membro da CIPA, Nielen Meborach, da Unidade de Saúde da Família São Sebastião, ressalta a importância do processo de prevenção de acidentes para o bom funcionamento dos serviços de saúde prestados na unidade de saúde onde trabalha.

“A prevenção de acidentes tem um processo importantíssimo dentro da unidade de saúde, onde todos servidores têm um papel fundamental para desempenhar com produtividade e crescimento os serviços de saúde a fim de que a unidade possa progredir no atendimento ao público e para que possamos alcançar os nossos objetivos profissionais com maior segurança e fluidez no atendimento a população”, destacou Nielen Meborach.

A capacitação, que acontece no auditório da Semad, aborda também noções básicas de trabalho em equipe e sobre o atendimento ao público, além do uso de equipamento de proteção coletiva (EPC), equipamento de proteção individual (EPI) e comunicação de acidentes.

