Quarta-feira de Cinzas ainda tem blocos nas ruas no Rio

O carnaval ainda não acabou no Rio de Janeiro. Alguns blocos aproveitam (22), -feira de Cinzas, para sair pelas ruas da cidade. A festa começa agora de manhã, com o Mulheres Rodadas, que deve desfilar, a partir das 9h no Aterro do Flamengo, na zona sul da cidade.

Também de manhã, a partir das 9h, na Gávea, a festa é com Me Beija que Sou Cineasta, que surgiu há 17 anos, sempre na de Cinzas.

Mais seis blocos estão previstos para a tarde de , segundo o calendário oficial da prefeitura do Rio: Algodão Doce (na Saúde, a partir das 15h), Planta na Mente (na Lapa, a partir das 16h), Chave de Ouro (no Engenho de Dentro, a partir das 16h), Banda do Village (na Ilha do Governador, a partir das 16h), Me Enterra na (em Santa Teresa, a partir das 16h30) e Batuque das Meninas (no Catete, a partir das 17h).