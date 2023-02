Quase 5 mil crianças foram abusadas na Igreja Católica, diz relatório

Reprodução Segundo o relatório, 77% dos abusadores eram padres que atuavam em igrejas do país

Um relatório divulgado nesta segunda-feira (13) aponta que cerca de 4.815 crianças foram abusadas sexualmente por membros da Igreja Católica de Portugal nos últimos 70 anos.

A confirmação é a conclusão de uma investigação realizada por uma comissão independente formada a pedido da própria igreja durante 2022 que pretendia averiguar suspeitas de abuso que vinham sendo denunciadas nos últimos anos.

De acordo com o levantamento, aproximadamente 77% dos supostos abusadores eram padres que atuava em igrejas do país. Já outros supostos abusadores tinham algum tipo de ligação com a igreja.

A comissão investigou supostos casos e denúncias de abusos sexuais contra menores que ocorreram a partir da década de 50.

“(Queremos) prestar uma homenagem sincera àqueles que foram vítimas de abuso na infância e ousaram dar voz ao silêncio”, declarou o chefe da comissão, o psiquiatra infantil Pedro Strecht. “Eles são muito mais do que uma estatística.”

Ainda não houve uma manifestação forma da igreja católica portuguesa após a divulgação do relatório. Bispos do país pretendem discutir o relatório no próximo mês.

O trabalho foi iniciado em janeiro de 2022, após um relatório na França revelar que cerca de 3.000 padres e autoridades religiosas abusaram sexualmente de mais de 200.000 crianças no país.

Fonte: IG Mundo