Quase 50 pessoas são presas por suspeita de abuso sexual

Reprodução/Twitter Pedro Castillo, ex-presidente do Peru





O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se posicionou contra a tentativa de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo , presidente peruano que foi deposto nesta quarta-feira (7) após a aprovação do processo de impeachment.

O Itamaraty informou que acompanhou “com preocupação” os movimentos antidemocráticos realizados por Castillo ao longo do dia, onde ele decretou a dissolução do Congresso peruano antes de ser destituido constitucionalmente do poder.

“As medidas adotadas no dia de hoje, 7 de dezembro, pelo Presidente Pedro Castillo, incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional daquele país, representavam violação à vigência da democracia e do Estado de Direito”, informou, em nota, o Itamaraty.





“Espera-se que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado democrático no Peru”, completou o comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores também afirmou que deseja manter as relações diplomáticas sólidas junto ao Peru, além de desejar “êxito” a Dina Baluarte, então vice-presidente e que agora assume as atividades executivas do país.

Deposição de Pedro Castillo

O Congresso do Peru aprovou o impeachment do presidente Pedro Castillo por “incapacidade moral” , na tarde desta quarta-feira (7). Hoje mais cedo, o mandatário havia anunciado a dissolução do Congresso, além de ter declarado “estado de emergência” em todo o território .

Castillo também foi preso. O líder deixou o Palácio do Governo e foi para a sede da prefeitura, na Avenida España, onde foi detido. A decisão de destituir Castillo se deu após 101 votos favoráveis, 6 contra e 10 abstenções.

A então vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu o cargo na tarde de hoje. Ela fez o juramento no Congresso após receber as honras de José Williams Zapata, presidente da Câmara do Peru.

Ela pediu, no seu discurso, que o povo peruano fique unido. Além disso, aela afirmou que vai agir junto ao Ministério Público peruano para acabar com as máfias que atuam dentro do governo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo