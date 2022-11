Quase dois milhões de pontos de iluminação farão parte da decoração do Palácio Rio Madeira, no Natal de Luz

Aproximadamente 1.709.495 (um milhão, setecentos e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco) pontos de iluminação irão compor a decoração natalina do Palácio Rio Madeira – PRM, sede do Governo de Rondônia, em Porto Velho. As luzes serão acesas durante solenidade que acontecerá no dia 1º de dezembro, a partir das 17h. O evento que se tornou um dos pontos turísticos referenciais da Capital, já está quase pronto à espera de 600 pessoas, aproximadamente, para prestigiarem toda a ornamentação que marca o fim de ano.

A montagem foi iniciada dia 6 de novembro de 2022 e deve ser finalizada no dia 30. Estão sendo montados: túnel iluminado, céu estrelado, ornamentações de jardim e árvores, árvore de Led no centro do jardim de aproximadamente 30 metros de altura, iluminação de fachada com ornamentações.

Esse momento, organizado pela Superintendência de Gestão de Gastos Públicos – Sugesp, com mão de obra própria, já é considerado tradicional da administração do governador Marcos Rocha e torna o PRM, ponto turístico nesta época. São entidades parceiras da Sugesp na realização do evento: Cerimonial do Governo do Estado, Superintendência Estadual de Comunicação – Secom, a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania, por meio do Núcleo de Operações Aéreas – NOA, Coral Cantores Do Rei da Primeira Igreja Batista, Associação São Tiago Maior e os Correios com o Papai Noel.

PROGRAMAÇÃO

O diretor executivo da Sugesp, João Pablo Claudino Lima afirma que esse ano, o Natal de Luz será ainda mais especial. “Esse ano o Natal de Luz, evento tradicional do governo de Rondônia, vai ser ainda mais especial. Além contar com o aumento na iluminação e atrações oferecidas, vai ter um tempo de exposição maior em relação aos anos anteriores. A inauguração da decoração vai ser realizada no dia 1° de dezembro e permanecerá montada até o dia 6 de janeiro, permitindo a toda população do Estado aproveitar por mais tempo e celebrar a festividades dessa época tão especial do ano, o Natal”, ressaltou o diretor.

Como parte da programação, está a apresentação da Banda de Música da Polícia Militar, o coral Cantores do Rei da Primeira Igreja Batista, a dança do Centro de Movimento 1º Ato. O teatro organizado pela Associação São Tiago Maior, com o Presépio Vivo, também será um ponto alto do evento, finalizado com a chegada do Papai Noel em um voo comandado pela equipe do Núcleo de Operações Especiais – NOA do Corpo de Bombeiros.

A decoração estará disponível para visitação do público em geral até o dia 6 de janeiro de 2023, a expectativa é que durante este período cerca de 200 mil pessoas passem pelo local.

