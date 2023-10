Quatro estudantes de Rondônia disputam vaga para o programa Parlamento Jovem Brasileiro 2023

Os pré-selecionados receberão da Coordenação Nacional do Parlamento Jovem Brasileiro, as instruções necessárias para a participação na próxima etapa

A Secretaria de Estado da Educação – Seduc torna público o resultado do processo de pré-seleção dos discursos entregues pelos participantes, referentes à etapa estadual do programa Parlamento Jovem Brasileiro 2023. Os textos elaborados pelos estudantes Taylane Marinho Ribeiro, Taliana Cristina Silva Costa, Vyctor Willian Do Carmo e Patrícia Silva Barbosa atingiram maior pontuação na avaliação do discurso e estão pré-selecionados para participarem da seleção final, a ser conduzida pela Câmara dos Deputados.

Os pré-selecionados receberão da Coordenação Nacional do Parlamento Jovem Brasileiro, as instruções necessárias para a participação na próxima etapa do processo seletivo. O resultado final da seleção será divulgado no dia 14 de novembro, no portal www.camara.leg.br/pjb. Ao final desta etapa, os selecionados viajarão a Brasília para conhecer a Câmara dos Deputados e terão as despesas de passagem, hospedagem e alimentação custeadas pela Câmara. Ao final, vão receber um diploma de deputado jovem e poderão ingressar no programa de embaixadores do Parlamento Jovem Brasileiro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “é muito importante que os jovens rondonienses aprendam a identificar problemas locais, se conectem com políticas públicas nacionais, liderem conversas sobre pautas importantes para a juventude e aprendam sobre democracia, pois eles representam o futuro do nosso Estado”, destacou.

O PROGRAMA

O Parlamento Jovem Brasileiro – PJB é um programa de educação para democracia, realizado pela Câmara dos Deputados que leva à sociedade, o olhar da juventude sobre as questões que importam em suas vidas. O programa oferece aos jovens estudantes do ensino médio uma experiência de aprendizagem sobre política, democracia e o papel do Poder Legislativo. Em 2023, o programa traz uma nova proposta aos jovens do ensino médio. Nesta 18ª edição, o tema do PJB é “A Educação que queremos”.

ETAPA NACIONAL

A missão dos deputados jovens na etapa nacional, que inicia no dia 4 de dezembro, será aprimorar as ideias e propostas que trouxeram de seus estados e elaborar conjuntamente; uma Carta do PJB à Câmara dos Deputados. Essa Carta deve conter a mensagem que os jovens brasileiros querem transmitir aos deputados federais, suas necessidades, anseios e sonhos para a educação.

Na Câmara dos Deputados, os estudantes participarão de audiências públicas e sessões de debate para conhecerem outros pontos de vista, ampliarem seus conhecimentos e poder desenvolver a habilidade de argumentar e defender ideias. As audiências públicas poderão contar com a presença de especialistas convidados e também de parlamentares.

Fonte: Governo RO