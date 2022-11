Quatro sistemas da Setic estão concorrendo à premiação da 26ª edição do concurso de inovação do Enap

Quatro sistemas desenvolvidos pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic estão concorrendo à 26ª edição do concurso de inovação do setor público da Escola Nacional de Administração Pública – Enap. Os sistemas Portal do Cidadão, Prato Fácil, Assine Aqui e Visaon estão concorrendo em razão da importância e contribuição para o Estado de Rondônia.

A premiação tem como propósito incentivar a inovação e valorizar as equipes de servidores públicos que se dedicam a representar as atividades cotidianas, levando inovação e melhorias à gestão das organizações públicas, objetivando a melhoria da qualidade dos serviços públicos e tornando o Estado cada vez mais eficiente. O gerente de Projetos, Eduardo Souza destacou que, além de reconhecer as iniciativas, o prêmio promove a disseminação das práticas em nível nacional, proporcionando melhores resultados, diminuindo custos e engajando o cidadão. Apenas os estados da região Norte, Rondônia e Amapá estão concorrendo à premiação.

“Os sistemas da Setic cadastrados e homologados para a competição, são sistemas primordiais ao Estado e cidadãos, além de sua importância, precisam também estar dentro das condições que o concurso determina, são eles: Inovação para o cidadão, Inovação para Administração Pública ou Inovação para a Empresa. Todos os sistemas cadastrados para concorrerem à premiação foram homologados e o mais gratificante é que estamos concorrendo ao mesmo prêmio que grandes nomes”, salientou .

Além do prêmio do Enape, a Plataforma Portal do Cidadão está concorrendo também à vigésima edição do Prêmio ABEP de Excelência em Governo Digital, promovida pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação – ABEP e pelo Ministério da Economia, visando estimular, desenvolver e prestigiar a inovação e excelência nas iniciativas de governo digital e modernização do Governo no Brasil.

O Superintendente da Setic, Delner Freire evidenciou que, a transformação é um processo que as organizações públicas e privadas estão transpondo para melhorar desempenhos e, consequentemente, tornando a tecnologia a peça fundamental.“Os sistemas que estão concorrendo às premiações fazem parte dessa mudança e da inovação que o Governo do Estado vem implementando. Participar desses concursos exibe o quanto o Estado tem desenvolvido inovações e soluções que realmente dão resultado”, assegurou Delner Freire.

