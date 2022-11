Que tal aprender a fazer uma sobremesa com um sabor sensacional? Gelado de abacaxi diet, foco na dieta!

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (07/11), no Estádio do Mineirão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e garantiu mais três pontos importantes para os objetivos coletivos da equipe. Victor Sá e Tiquinho Soares marcaram os gols do duelo.

Com a vitória, a equipe alvinegra garantiu vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. O resultado deixa o time com 50 pontos, na 10ª posição na tabela de classificação. Na próxima rodada o compromisso é contra o Santos, quinta-feira (10/11), às 20h, no Estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

Atlético 0 x 2 Botafogo

Data/horário: 07/11/22 (segunda-feira), às 20h

Local: Mineirão

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Amarelos: Lucas Perri, Marçal, Gabriel Pires e Patrick de Paula (BOTAFOGO), Réver e Allan (Atlético-MG)

Gols: Victor Sá (30’/2ºT) e Tiquinho (39’/2ºT)

Atlético-MG: Everson; Mariano, Jamerson, Réver e Dodô (Rubens); Allan, Jair (Calebe) e Nacho Fernandez (Ademir); Zaracho (Yan Phillipe), Keno (Pavón) e Vargas. Técnico: Cuca.

BOTAFOGO: Gatito (Lucas Perri); Daniel Borges, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula (Lucas Fernandes) e Gabriel Pires; Jeffinho (Luis Henrique), Junior Santos (Victor Sá) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.

Fonte: Agência Esporte