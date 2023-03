Queda de cabelo e alterações na pele: veja o que pode ser

Pexels Anvisa aprovou nova vacina contra a dengue nesta quinta-feira (2)





A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, na última quinta-feira, uma nova vacina contra a dengue que poderá ser aplicada em pessoas com idade entre 4 e 60 anos . O imunizante tem 80% de eficácia.

Diante desta aprovação, o Ministério da Saúde se mostrou interessado em incorporar a vacina ao SUS (Sistema Único de Saúde). A pasta vai pedir para a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) que realize os estudos necessários antes da incorporação.





A avaliação da Conitec tem o objetivo de verificar os benefícios do imunizante para a população, bem como a sua segurança para as pessoas que tomarem a vacina. Além disso, a comissão verificará se o SUS tem capacidade de distribuir o medicamento no SUS.

A solicitação de análise em relação à eficácia e segurança da vacina, além de fatores sociais que possibilitem a sua distribuição, será feita pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente.

Vacina Qdenga

O imunizante contra a dengue aprovado pela Anvisa é chamado de Qdenga e pertence à empresa Takeda Pharma. A vacina estará disponível para pessoas que têm entre 4 e 60 anos de idade, e será aplicada em um esquema de duas doses, com inervalo de três meses entre as duas aplicações.

“Na avaliação clínica da vacina foi demonstrada uma eficácia geral de 80,2% contra a dengue causada por qualquer sorotipo e independente de situação sorológica de base para dengue (indivíduos soropositivos e soronegativos) em 12 meses após administração da vacina”, informou a Anvisa em nota.

A Anvisa pontuou ainda que a nova vacina contra a dengue é composta por quatro sorotipos do vírus causador da doença, fato esse que confere maior eficácia na prevenção contra essa efermidade.

