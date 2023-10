Queda no preço do trigo aquece mercado de farelo

Os preços do farelo de trigo estão em constante ascensão no mercado brasileiro devido ao aumento na demanda, especialmente por parte das fábricas de ração. De acordo com especialistas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), essa tendência de alta está relacionada principalmente à crescente procura por esse produto.

Uma das razões para esse aumento na demanda por farelo de trigo está na resistência dos produtores em negociar milho. Como resultado, as fábricas de ração buscaram alternativas e encontraram no farelo de trigo uma opção atraente.

Além disso, o baixo preço do farelo de trigo, que atingiu seu menor patamar desde 2020 em setembro de 2023, tem incentivado ainda mais essa demanda. Essa crescente procura pelo farelo de trigo também está impactando os preços do trigo em grão, contribuindo para seu aumento no mercado.