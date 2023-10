Quedas constantes de energia em Nova Mamoré são discutidas na Comissão de Defesa do Consumidor

Os casos frequentes de queda de energia na região de Nova Mamoré foram debatidos na manhã desta terça-feira (31) na Comissão de Defesa do Consumidor no Plenarinho 2 da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). O encontro foi presidido pelo deputado estadual Delegado Lucas (PP) e contou com a participação dos deputados Delegado Camargo (Republicanos), Dra Taíssa (PSC) e Pedro Fernandes (PTB).

De acordo com Dra. Taíssa, a falta de energia tem sido constante no município de Nova Mamoré e nos distritos de Jacinópolis e Nova Dimensão, causando transtornos e prejuízos a população da região. “Povo não aguenta mais não conseguir armazenar seus próprios alimentos. Precisamos de políticas públicas para melhorar essa situação, pois a pessoa não consegue manter a carne no congelador por não ter energia”, frisou.

Para Dra. Taíssa, é essencial se cobrar uma posição da Energisa para que resolva essa situação. “Precisamos apresentar um requerimento para que a Energisa possa prestar esclarecimentos formais e além disso apresentar os avanços e o que está sendo feito na região para melhorar a prestação de serviço na região. Nossa população não pode ficar no prejuízo”, acrescentou.

De acordo com o Delegado Lucas, a comissão é essencial para exigir que a empresa possa prestar um serviço de qualidade para a população. “Podem contar com essa comissão para assuntos pertinentes como esse, pois nossa população necessita de um serviço de qualidade em virtude do alto valor pago por nossa energia”, destacou.

Ao final, o requerimento na comissão foi aprovado por unanimidade para que a Energisa apresente informações sobre as recentes quedas constantes de energia e apresente soluções para o problema na região de Nova Mamoré.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO