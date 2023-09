Queijos de Rondônia são apresentados na Expoqueijo Brasil, maior exposição do país

Iniciou na segunda-feira (28), a etapa de analise sensorial do 8º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé, no Instituto Federal de Rondônia -Ifro, no município de Cacoal. O concurso que encerra neste sábado (2), é promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Agricultura – Seagri. O objetivo do concurso é identificar, premiar e promover os cafés robustas de qualidade, produzidos de forma sustentável no Estado.

Para o governador Marcos Rocha, esse concurso é um importante impulso para a cafeicultura em Rondônia, uma vez que o Estado é conhecido por produzir cafés de alta qualidade. Além disso, incentiva a adoção de práticas sustentáveis pelos produtores, o que contribui para a preservação do meio ambiente e a valorização social e econômica da atividade.

“O Governo do Estado tem se empenhado em apoiar e promover a cafeicultura sustentável em Rondônia, reconhecendo o potencial do setor para o desenvolvimento regional. O concurso Concafé é uma das estratégias adotadas nesse sentido, buscando valorizar e premiar os produtores comprometidos com a qualidade e a sustentabilidade na produção de café”, comentou.

Nesta fase as amostras de café estão sendo submetidas à análise sensorial por quatro degustadores indicados pela Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café, provenientes dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná.

ESPECIALISTA DE FORA

Para reforçar a idoneidade do concurso, o Governo do Estado traz especialistas de fora, que não têm contato com os produtores de café de Rondônia. Essa medida garante mais respaldo e segurança, tornando o Concafé mais credível. Os juízes pontuarão cada atributo de acordo com o protocolo estabelecido.

QGRADER

Um QGrader é um profissional certificado e especializado em avaliar a qualidade do café, seguindo padrões rigorosos de degustação para avaliar diversos atributos sensoriais. Sua importância está em garantir que os cafés atendam a padrões de qualidade consistentes, mantendo a reputação dos produtores, importadores e torrefadores e proporcionando aos consumidores uma experiência excepcional.

As amostras estão sendo torradas, moídas e degustadas durante a avaliação sensorial, na qual são avaliados fatores como fragrância, aroma, uniformidade, ausência de defeitos, presença de defeitos, doçura, sabor, acidez, corpo, finalização e equilíbrio. Os especialistas degustadores, treinados e experientes, utilizam sua sensibilidade sensorial para analisar cada aspecto da bebida.

O secretário da Seagri, Luiz Paulo, ressalta que essa avaliação beneficia tanto os produtores de café quanto os consumidores, garantindo a excelência na qualidade dos grãos para uma experiência única e prazerosa ao apreciar uma boa xícara de café, uma das riquezas do estado.

A cerimônia de premiação do 8º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé, está marcada para o dia 6 de outubro de 2023 na praça Beira Rio, no município de Cacoal.

Fonte: Governo RO