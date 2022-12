Quem disse que diabético não pode tomar cerveja?

Divulgação Diabéticos podem beber, mas de maneira moderada

Eu recebo diariamente mensagens no Instagram ou no YouTube de pessoas querendo ajuda para saber se podem consumir bebida alcoólica tendo diabetes. São dúvidas comuns como: tenho diabetes, posso consumir bebida alcoólica? Qual a quantidade ideal que um diabético pode beber? Cerveja é um veneno para o diabetes?

Percebo que são perguntas que muitos gostariam de fazer para os respectivos médicos, mas não têm coragem. O assunto ainda é tratado como um tabu dentro dos consultórios. Por um lado, paciente com diabetes que tem vergonha ou medo de perguntar. Por outro, o médico acaba não explicando com um certo receio de parecer que está incentivando o consumo de bebida alcoólica. Ou, quando toca no assunto, é categórico em dizer para não beber.

Ao sair do consultório, essa pessoa com diabetes vai deixar de beber álcool para o resto da vida? Pode ser que sim, mas tenho certeza de que não é a decisão da maioria. O problema é que essa pessoa vai continuar consumindo bebidas, que, dependendo da quantidade e da forma ingerida, podem afetar o controle do diabetes e até oferecer riscos graves.

Sim, diabético pode beber e, quando a Carol Netto, nutricionista doutora em nefrologia e diabetes, me respondeu isso, ela foi muito incisiva ao completar… de forma MODERADA.

Não quero incentivar ninguém a começar a beber álcool todos os dias ou de forma exagerada. Na verdade, se você tem diabetes e quer beber, é preciso entender o que acontece com o corpo quando essas bebidas são ingeridas, o que isso reflete no controle da sua glicemia e quais os riscos.

Carol Netto, doutora em nutrição pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), me explicou, que antes de começar a beber, é preciso monitorar a glicemia e não ficar de barriga vazia o tempo todo. A maioria das bebidas alcoólicas acaba tendo um efeito hiperglicêmico, ou seja, que faz a glicemia subir na primeira hora de consumo, mas, dependendo do tempo que você estiver bebendo, o risco de hipoglicemia (glicose abaixo de 70mg/dl) aumenta.

Daí a importância de verificar mais a glicemia para evitar que ela fique muito tempo alta ou a hipoglicemia, que pode fazer com que a pessoa perca a consciência.

É fundamente deixar alguém sempre de sobreaviso por perto para, caso você não se sinta bem, essa pessoa posso tomar uma decisão por você.

A médica endocrinologista Denise Franco, uma das maiores referências em diabetes no mundo, reforça a importância de monitorar a glicemia ao consumir bebida alcoólica e, dependendo da quantidade ingerida, deixar alguém por perto para tomada de decisão em caso de hipoglicemia.

Ao ingerirmos bebida alcoólica, o fígado, que também tem um papel de liberar e equilibrar os níveis de açúcar no sangue, acaba “deixando” essa função de lado para metabolizar o álcool. Por isso o risco da glicose cair aumenta.

No caso da cerveja, uma preferência brasileira, é importante lembrar que essa bebida tem mais carboidrato, o que acaba elevando a glicose no sangue rapidamente, além de possuir calorias significativas, que contribuem para o ganho de peso.

Segundo a médica Denise Franco, é importante lembrar que, quando ingerimos uma quantidade maior de álcool, acabamos perdendo a noção do quanto de carboidrato que foi ingerido e isso afeta na tomada de decisão.

Para quem usa insulina é importante antes de dormir fazer o monitoramento e corrigir com uma dose menor da substância, pois a hipoglicemia pode acontecer entre 8 e 12 horas depois do consumo de álcool.

Portanto, com moderação e autocuidado com o diabetes, é possível consumir bebida alcoólica sem colocar em risco a saúde e aproveitar os momentos especiais. Mas lembre-se que esse consumo por pessoas com diabetes não deve fazer parte da rotina.

Boas glicemias e feliz ano novo para todos nós!

