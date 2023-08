Quem é Javier Milei, candidato argentino da extrema direita?

Reprodução / Youtube – 21.03.2019 Ultradireitista, Javier Milei vence eleições primárias na Argentina













No domingo (13), o economista Javier Milei, candidato da extrema direita pelo partido argentino Liberdade Avança aos 53 anos, surpreendeu a todos com o resultado obtido nas primárias ao ser o candidato mais votado .

Milei se diz “anarcocapitalista”, é admirador de figuras como os ex-presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, além de defender medidas como a dolarização da economia e o fechamento do Banco Central da Argentina. Ele começou a se popularizar na mídia argentina primeiramente por sua vida fora da política, como goleiro no clube de futebol Chacarita Juniors e por ter uma banda de tributo aos Rolling Stones, chamada Everest.









Nascido no bairro de Palermo, em Buenos Aires, no dia 22 de outubro de 1970, Milei teve a infância marcada por polêmicas familiares devido ao relacionamento ruim com seus pais – mas tem contato com sua irmã, Karina Milei. Karina, segundo o candidato, é a pessoa que melhor o conhece no mundo e terá o papel de primeira-dama caso ele – que não é casado – seja eleito.

Segundo relatos de colegas de escola do candidato ao jornalista Juan Luis González é um dos pesquisadores da biografia não autorizada do economista, intitulada “El Loco” – apelido que ganhou como jogador de futebol – Milei era um menino tímido que gostava de dançar como Mick Jagger e se tornou alvo de bullying no Colegio Cardenal Copello, em Villa Devoto. Apaixonado por cachorros, Milei vive com cinco cães da raça Mastiff Inglês, que pesam cerca de 100 kg cada um, a quem o candidato considera sua verdadeira família.

Sua passagem pelo futebol se deu nos anos 80, quando ele tinha 18 anos e tentava se estabelecer como goleiro das categorias de base do clube argentino Chacarita Juniors. O Chacarita, contudo, não era o time do coração do candidato a presidente, como ele confessou em entrevista à rádio Urbana Play FM de Buenos Aires. Milei costumava torcer pelo Boca Juniors, mas se desencantou com a aposentadoria do atacante Martín Palermo, em 2011, e por discordar de decisões do ex-presidente Daniel Angelici.





Carreira política

A ascensão política do economista, músico e ex-goleiro, Javier Milei, começou em 2018 quando diversos meios de comunicação argentinos divulgaram seu discurso “liberal libertário”, como ele mesmo chama, gerando polêmica com jornalistas, economistas e apresentadores em suas aparições na TV e Rádio. Em 2020, ele anunciou a intenção de concorrer à presidência neste ano de 2023.

Dessa forma, Milei abriu caminho para o partido La Libertad Avanza conquistar duas cadeiras na Câmara dos Deputados em 2021, uma ocupada por ele, e outra pela sua candidata à vice-presidência, Victoria Villarruel. As principais propostas de campanha dele são a dolarização gradual da economia da Argentina, redução de gastos estatais e a privatização de empresas públicas. Ele também defende a extinção de direitos trabalhistas como o pagamento das verbas rescisórias.

As maiores polêmicas defendidas por Javier Milei versam sobre a segurança pública. O candidato propõe a desregulamentação do porte de armas e a militarização das prisões do país. O primeiro turno da eleição será no dia 22 de outubro.

Fonte: Internacional