Quem é Marcos do Val, senador que acusa Bolsonaro?

Reprodução: redes sociais – 02/02/2023 Senador Marcos do Val (Podemos – ES)

O senador eleito pelo Podemos-ES, Marcos do Val, anunciou nesta quinta-feira (2), que vai renunciar ao cargo no Congresso Nacional . O político afirmou à GloboNews, que um dos principais motivos que o levaram a tomar essa decisão foi um diálogo com Daniel Silveira (PTB-RJ) na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . Do Val denunciou que logo após as eleições de outubro Silveira teria proposto uma ação de golpe de estado.

Daniel Silveira foi preso hoje no Rio após perder foro privilegiado. A prisão ocorre prisão em razão do descumprimento de medidas cautelares.

No Instagram, o senador conta com 810 mil seguidores, no Facebook 3,9 milhões e no Twitter mais de 250 mil seguidores. O político, militar e influenciador, foi eleito com 863.359 votos pelo PPS (atual Cidadania) em 2018. Surfou na onda bolsonarista dentro da coligação do atual governador Renato Casagrande (PSB).

Quem é Marcos do Val, senador que acusa Silveira e Bolsonaro?

Marcos do Val é natural de Vitória e tem 51 anos de idade. Antes de ser político e se tornar senador na sua primeira eleição, Marcos do Val (Podemos), serviu ao Exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria e instrutor da SWAT (força tática da polícia americana).

O senador é mestre em Aikido, especialista em Resgate de Reféns, abordagens táticas, CQB (combate a curta distância), Planejamento Operacional e proprietário de uma empresa especializada em técnicas de imobilizações táticas.

Com sua empresa, ele presta consultorias à corporações no Brasil, EUA, China, França, Espanha, Luxemburgo, Bélgica, Itália, Portugal, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador e Colômbia. No seu portfólio, do Val treinou agentes da SWAT, NASA, FBI e NAVY SEALS (marinha americana).

Fonte: IG Nacional