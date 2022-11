Quem marcou o primeiro gol do Brasil em cada Copa do Mundo

Tricolor de Porto Velho venceu o Misto na cobrança de pênaltis e ficou com a Taça da competição

O Fluminense, que no mínimo chegará na terceira colocação do Campeonato Brasileiro de Futebol, série A, e com muitas chances de ser vice tem inúmeros torcedores em Rondônia, mais precisamente em Porto Velho. A equipe do FluRondônia, formada por torcedores do tricolor das Laranjeiras na capital venceu o Misto, nas cobranças de pênaltis, e ficou com o título de campeão do 1º Torneio Integração da Liga Society da Caixa.

O torneio teve a participação do Rondocon, Amigos da Prata, Misto, Resto do Mundo, Três Marias, AMAS e o campeão, o FluRondônia, comandado pelo treinador Roberto Santos. Iniciado no dia 6 de outubro, a competição foi encerrada ontem (8) com o FluRondônia levando a taça de campeão.

A competição aconteceu no campo da Caixa da Econômica Federal e a conquista do título deixou os membros da diretoria, comissão técnica, e torcedores felizes e radiantes com a vitória.

A diretoria do Flu Rondônia é composta por Aldemar na Presidência, Fred Roberto na diretoria Financeira, Hélio na de Esportes, Aurimar Lima na área Social, Roberto Santos técnico e Roberto Valle, auxiliar técnico.

Assessoria