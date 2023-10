Quem são as brasileiras desaparecidas em Israel

AP Libanesa segura bandeira do Hezbollah durante marcha em Tyre para marcar o 6º aniversário da retirada de Israel do sul do Líbano depois de 18 anos de ocupação (25/5/2006)

Hezbollah , que em arábe significa partido de deus, é um grupo libânes xiita formado em 1982, durante a guerra civil do Líbano. O conflito aconteceu entre 1975 e 1990, por conta de embates político-religiosos entre cristãos maronistas, muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas que vivem no país.

Naquele período, um dos pontos de desacordo era o apoio a Israel e à Palestina. Foi quando o Hezbollah surgiu para confrontar os israelitas que tentavam entrar no sul do Líbano, e dar apoio aos palestinos que se refugiavam nessa região, fugidos do governo de Israel.

Desavença com Israel e organização do Hezbollah

Dentro do atual conflito entre Israel e Hamas que teve início no sábado (7) , especula-se sobre a possibilidade do Hezbollah se aliar ao Hamas, em solidariedade ao grupo islâmico sunita, por conta de sua estrutura militar maior e mais equipada. Além disso, a desavença entre Israel e Hezbollah segue até hoje, devido ao histórico de enfrentamento entre os dois desde 1982.

Em 1992, Israel assassinou o então líder do Hezbollah, Abbas al-Musawi. Foi quando Hassan Nasrallah, o novo líder, reorganizou o grupo, que entrou no campo político. Naquele ano o Hezbollah disputou as eleições gerais e conseguiu oito cadeiras no Parlamento.

Hoje, a organização tem significativo destaque na vida política do Líbano e está organizada em quatro eixos:

– Político, com membros no Parlamento, ministros e uma aliança com os partidos cristãos;

– Social, por meio de trabalhos realizados em hospitais e escolas xiitas;

– Econômico, que inclui a captação de recursos ao redor do mundo e uma rede de televisão, a Al Manar;

– Militar, com uma milícia envolvida no conflito da Síria, apoiando o governo Bashar Al Assad contra os rebeldes;





Hezbollah x Hamas

Hezbollah

– Surgiu em 1982, no Líbano, durante a ocupação israelita no sul do país e é xiita;

– É próximo do regime iraniano por ambos serem xiitas. Atua como uma extensão das forças iranianas;

– Formou uma milícia armada com grande poder militar;

Hamas

– É palestino, se formou na Irmandade Mulçumana nos anos 1980 e é muçulmano sunita;

– Possui uma relação com o Irã, mas não tão próxima como o Hezbollah;

– Não reúne um poder bélico tão ofensivo quanto o Hezbollah;

– Controla a Faixa de Gaza, território localizado entre Israel e Egito.

Fonte: Internacional