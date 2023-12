Quero Conciliar: Justiça de Rondônia lança aplicativo para conciliação via celular

A disposição do Poder Judiciário em disponibilizar, cada vez mais, ferramentas tecnológicas para ampliar, acelerar e melhorar os serviços prestados à população, avança com o lançamento do segundo aplicativo produzido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Depois do App TJRO, voltado ao público externo, com 10 serviços online, como medidas protetivas, Diário da Justiça, consulta processual, chamados para advogados (as), entre outros, agora já está disponível, apenas para magistrados(as) e servidores(as) o aplicativo “TJRO Corporativo”, que deve facilitar o acesso desse público às informações funcionais e possibilita a realização de serviços administrativos, como inventário de bens, prestação de contas, assinatura de documentos e identificação funcional.

Para a secretária da STIC, Ângela Carmen Szymczak, as inovações se adequam à determinação da Administração do TJRO em prover os meios necessários para que a tecnologia esteja a serviço da instituição e, por consequência, da sociedade rondoniense. A secretária explica que, em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas(SGP), o aplicativo corporativo foi pensado para reunir informações relevantes para esse público e possibilitar a utilização da ferramenta para agilizar os procedimentos administrativos necessários ao cumprimento da legislação, como no caso da prestação de contas e do módulo inventário.

Para o titular da SGP, Gustavo Nicocelli, esses módulos já facilitam a vida dos magistrados(as) e servidores(as) que utilizam ferramentas como inventário e assinador, respectivamente, que estão disponíveis os membros da comissão, no caso desse módulo utilizado para inventariar os bens patrimoniais; e do assinador de documentos, que é exclusivo para juízes e juízas. Como destacou o secretário, a identificação funcional por meio do aplicativo também é outra facilidade, que deve se somar a outras, já em planejamento e elaboração para implementação no futuro.

Ainda, o novo aplicativo possibilitará a prestação de contas de diárias, quando o deslocamento realizado está de acordo com a portaria que autorizou a viagem, inclusive com aviso, informando que o magistrado(a) ou servidor(a) está com prestação de contas em aberto.

Atualmente, quatro módulos de serviços estão disponíveis no App TJRO Corporativo. Para aparelhos que usam tecnologia Android (Google), basta procurar por “TJRO Corporativo” na loja de aplicativos ou pelos links e QR Codes. Mas para quem usa Iphone, apenas por meio deste link é possível baixar o aplicativo e usufruir das facilidades que já estão disponíveis.

App TJRO

O app TJRO (que é direcionado para o público externo) é possível de ser encontrado e baixado em ambas as lojas de aplicativos. São tantos serviços disponíveis, que não apenas os usuários externos, mas também os internos, como servidores(as), estagiários(as) e magistrados(as) devem fazer o download do app. Veja os serviços que já estão disponíveis no App TJRO. Além da Pesquisa de processos e Favoritos (dos processos), é possível acessar o Diário de Justiça (no momento só o estadual); Medidas protetivas online (Lei Maria da Penha); Visualizar plantões; Selo (para autenticar os selos dos cartórios extrajudiciais); Abertura de Chamado na CPE 1° Grau para advogados; Verificação de contatos das unidades judiciais, validação da Certidão estadual unificada e Validar identidade funcional (valida o qr code que é gerado no app corporativo).

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO