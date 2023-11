QUESTÃO DO ENEM QUE ATACA O AGRONEGÓCIO É ALVO DE PROTESTOS E IRONIA: “NEGACIONISMO PURO!”

A doutrinação da esquerda, que hoje comanda o país, orientada por uma política do campo retrógrada, impensada nos dias de hoje, ficou nítida na prova do Enem do domingo em pelo menos três questões do Enem, mas em uma em especial: a de número 89. Em resumo, transformando um texto que mostra claramente uma tendência para que os estudantes possam sentir como funciona o aparelhamento sobre a Educação, a questão coloca o agronegócio como vilão e o acusa, entre outras coisas, como representante do capital, de “impor conhecimentos tecnológicos, como mecanismo da universalização de práticas agrícolas e de novas biotecnologias e de novas tecnologias, e de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado”. Foi mais longe: “assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras (bens comuns) tornam-se propriedade privada, com a ‘pragatização’ dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexploração, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa”. Seria cômica, não fosse trágica, uma afirmação como essa, numa prova para milhões de estudantes. O ex-secretário da Agricultura de São Paulo, Xico Graziano, resumiu muito bem o pacote de protestos e críticas à tentativa de usar uma prova oficial, patrocinada pelo Ministério da Educação, para fazer propaganda ideológica. “A questão 89 do Enem, reflete uma formulação idealista, anticientífica: a ‘recampenização’. Manter os pequenos produtores rurais plantando sementes crioulas, carpindo na enxada e vendendo ovo caipira na feirinha, significa negar a evolução tecnológica no campo. Negacionismo puro!”

O atual governo não perde a oportunidade de atacar o agronegócio, por coincidência um setor que hoje representa quase 25 do PIB nacional, numa cruzada que utiliza várias formas de demonstrar que atende aos interesses internacionais, não só ávidos por nossas riquezas na Amazônia, mas muito assustados com o potencial brasileiro, exatamente neste setor que não para de crescer e que tem até a possibilidade de dominar mercados Planeta afora, com seus produtos de qualidade. Tentar incutir nos jovens brasileiros que o agronegócio é nefasto e que o ideal é voltarmos a carpir com a enxada, como ironizou o ex-secretário paulista, é algo tão absurdo que seria inacreditável, não viesse de onde vem. Quando tenta diminuir algumas das nossas maiores riquezas, o Brasil está seguindo a orientação de gente como Marina Silva, a Rainha das ONGs, que culpa todos os problemas ambientais ao governo passado e entra em desespero quando seus parceiros patrocinadores, mundo afora, têm seus interesses prejudicados. A questão do Enem, lamentavelmente, não é exceção, mas faz parte da regra que será aplicada daqui para a frente. Ainda bem que as reações já começaram!

PODEM SURGIR MILHARES DE VAGAS PARA O NATAL, MAS COMÉRCIO AINDA NÃO TEM PREVISÃO DO FATURAMENTO PARA ESTE FINAL DE ANO

Tanto a Fecomércio como a Câmara dos Dirigentes Lojistas(CDL) estão ainda analisando o quadro, mas há otimismo em relação à possibilidade de empregos temporários para este final de ano, imaginando um aumento nas vendas e a necessidade de mão de obra para atender os clientes. Segundo a Fecomércio, ainda não foi feita pesquisas, como ocorreram em anos anteriores, que possam indicar números daqueles de se comemorar, em relação às vendas do período natalino, embora muitas empresas já tenham acenado com a vontade concreta de contratar um bom número de temporários. Ouve-se que poderão ser contratados até quatro mil temporários. Por isso, orienta Joana Joanora, da CDL, quanto mais antecipada a entrega de currículos nas empresas, mais chance terá o concorrente ao emprego de conseguir ocupar uma vaga. Em relação as vendas, há esperança de que elas sejam boas, embora a economia ainda deixe tanto os empresários como o consumidor com alguma preocupação, pela insegurança transmitida neste final de ano, pelo atual governo federal. No ano passado, por exemplo, a previsão de um faturamento superior a 420 milhões de reais foi atingida no Estado e 2022 teve um dos melhores volumes de vendas, superior em relação aos últimos nove anos anteriores. Neste ano, contudo, ainda há incertezas, vndas principalmente das questões nacionais. Mas, como a economia do Estado está em crescimento e os salários do funcionalismo, tanto os estaduais quanto de praticamente todas as Prefeituras estão em dia (e vem do servidor público importante parte dos gastos nesta época) não há como não se fazer previsões otimistas, embora, claro, sempre com um pé atrás. Entre novembro e dezembro, incluindo o 13º salário, só dos cofres do Estado serão gastos algo em torno de 600 milhões de reais em salários.

ONZE ANOS DEPOIS DE OPERAÇÃO POLICIAL, PREFEITO, VEREADOR E VÁRIOS OUTROS DENUNCIADOS SÃO ABSOLVIDOS

Zero ilegalidade. Zero crime. Onze anos depois de uma operação que prendeu o então prefeito Roberto Sobrinho (ele também, já absolvido em vários processos) vereadores, servidores públicos e empresários, a Justiça deu sua primeira decisão, absolvendo o próprio Prefeito e o vereador Edwilson Negreiros e vários outro denunciados, por absoluta falta de provas de que os envolvidos tivessem tido algum benefício pessoal. A Operação Vértice foi enorme. Realizada em 6 de dezembro de 2012, ela causou 18 prisões, 31 mandados de busca e apreensão e, ainda, 22 afastamentos de cargo públicos. Ela pretendia acabar com uma pretensa organização criminosa na Prefeitura de Porto Velho, desviando recursos por meio de fraudes em licitações milionárias, para a locação de horas-máquina. A justificativa para essa absolvição foi a falta de provas que demonstrassem a intenção de obter vantagem pessoal ou prejudicar a coletividade. Além disso, depoimentos testemunhais indicaram que os equipamentos locados estavam sendo usados para diversos serviços em áreas urbanas e rurais do município, não causando prejuízos à Administração Pública. Os advogados Nelson Canedo e Cristiane Pavin, que defenderam o vereador, um dos mais atuantes na Câmara Municipal há várias legislaturas, destacaram que todas as alegações que fundamentaram as acusações foram desmentidas por meio de provas robustas. Ambos destacaram a importância de distinguir irregularidades administrativas da prática de atos ímprobos ou criminais. À decisão, cabe recurso.

MOSQUINI DESTINA 24 MILHÕES AO INCRA E PRIMEIRAS 1.500 FAMÍLIAS JÁ VÃO RECEBER SEUS TÍTULOS DEFINITIVOS DA TERRA

“A Regularização Fundiária é o remédio que combate o baixo percentual de registros de imóveis rurais, que são penalizados pela falta do título definitivo da terra, ficando excluídos dos programas sociais de incentivo e benefício ao crédito oferecido pelo governo federal, acabando com a insegurança jurídica”. A afirmação é do deputado Lúcio Mosquini, que destinou a maior emenda parlamentar individual da história de Rondônia ao Incra: nada menos do que 24 milhões de reais, exatamente para a regularização. Mosquini tem dedicado muito da sua atuação no Congresso, segundo destaca, “para derrubar os entraves burocráticos e fazer o título chegar até a quem de fato e direito pertence a terra, que é o produtor rural”. Com os 24 milhões liberados, o INCRA consegue ter uma movimentação maior, visitando in loco os assentamentos e aumentando a capilaridade dos serviços prestados em todo Estado, sublinha. Uma importante parceria com o IFRO também foi concretizada. O Instituto Federal realiza as visitas técnicas, georreferenciamento, fotografias e ajudando a montar todo processo. Depois, a documentação é enviada ao Incra, para a emissão dos títulos. Com este esforço, comemora Mosquini, “os títulos começam a aparecer. Por exemplo: quase 1.500 famílias que compõem os projetos de assentamento Jatuarana e Machadinho, que já foram catalogadas pelo IFRO, e logo terão seus títulos”.

EM RONDÔNIA TAMBÉM COMEÇA A TROCA (OPCIONAL) DO RG PELO CPF, NA NOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE

A partir de agora e até 2032, os brasileiros podem trocar sua atual Carteira de Identidade, também chamada de RG, pela nova, que não terá mais um número de identificação individual. Nela constará apenas o CPF do portador, que será o registro único e válido para todo o país. Em Porto Velho, a nova Carteira deve estar disponível no Instituto de Identificação e no Tudo Aqui, embora ainda não esteja confirmado se a nova carteira já possa ser feita a partir desta semana. Em todo o Brasil, segundo informação oficial do governo federal, a primeira via e a renovação do documento são gratuitas, mas quem perder e quiser uma segunda via, terá de pagar uma taxa estipulada por cada Estado. O documento começou a ser emitido em 2022, numa fase inicial, em 12 Estados brasileiros, mas apenas o Acre, na região norte. Por aqui, as emissões começam oficialmente agora. Na primeira etapa, mais de dois milhões do novo documento já foram emitidos. Nos próximos dias, a população rondoniense deverá receber as orientações oficiais sobre como trocar sua carteira do antigo RG pela nova, com o CPF. A troca não é obrigatória, ao menos até 2032.

SESSÃO SOLENE HOMENAGEOU 30 ANOS DO JORNAL DIÁRIO DA AMAZÔNIA, PROPOSTA PELA DEPUTADA IEDA CHAVES

Um jornalista de décadas, competente, dedicado à profissão e que orgulha seus colegas, com sua retidão, Waldir Costa foi um dos homenageados na solenidade ocorrida segunda-feira pela manhã, na Assembleia Legislativa. Proposta pela deputada Ieda Chaves, a série de distinções foram dadas a dirigentes, fundadores e servidores do jornal Diário da Amazônia, que está comemorando seus 30 anos. Embrião do Sistema Gurgacz de Comunicação (SGC), hoje também com emissoras de TV, presente no Rádio e na Internet, o SGC, ligado ao Grupo Eucatur, é grande destaque no contexto da mídia rondoniense. Portanto, os Votos de Louvor distribuídos para os fundadores Assis Gurgacz, Acir Gurgacz e Airton Gurgacz e aos jornalistas que fundaram e que hoje mantém vivo o Diário da Amazônia, representados por Waldir Costa, foram dos mais justos. A deputada Ieda Chaves, em seu discurso, destacou a importância da empresa e da imprensa, como motes de desenvolvimento do Estado. Houve agradecimentos, emoção e muita história relembrada, num evento que certamente marcará, de forma especial, as comemorações alusivas às três décadas de existência do Diário da Amazônia. O evento foi prestigiado por Assis Canuto, vice-governador à época da fundação do jornal. O Diário da Amazônia foi fundado em 13 de setembro de 1993. Desde sua criação, o Diário da Amazônia sempre se destacou por sua busca constante por inovação tecnológica.

APOIO A JOVENS PARA O MERCADO DIGITAL: SÃO 240 VAGAS EM CURSOS GRATUITOS, OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

A oportunidade foi criada. Pelo menos 240 jovens rondonienses, entre os considerados como pobres, que o palavreado do politicamente correto chama de “em vulnerabilidade econômica” vão ter a chance de se preparar para a vida. Vários cursos serão oferecidos pelo Estado, em todas as regiões, através do programa “Jovem Criador”, especialmente criado pelo governo, através da Secretaria de Ação Social, comandado pela secretária e primeira dama Luana Rocha. Ao todo, são oferecidas 240 vagas, distribuídas por seis cursos: Marketing Digital, com carga horária de 24h; Técnicas para Criação de uma Loja Virtual, 42h; Técnicas para Criação de um Instagram Vendedor, 30h; Marketplace como Estratégia de Negócios, 25h; Google ADS na Prática, 18h; e Videomaker, 40h. “Nossa proposta com este projeto é despertar nos jovens o interesse pelo mercado digital, com eles recebendo capacitação profissional, de forma gratuita, para que ingressem no mercado de trabalho e conquistem a autonomia financeira, além de contribuir com a renda familiar”, comemorou Luana Rocha, ao lançar o projeto, dias atrás. Durante a gestão do marido, o governador Marcos Rocha, Luana já criou uma série de programas sociais que têm beneficiado milhares e milhares de rondonienses. Entre eles destacam-se o Prato Fácil, com mais de 1 milhão de refeições servidas; o Mamãe Cheguei, que ajuda muitas mulheres mães; Criança Protegida; Mulher Protegida e Rondônia Cidadã, entre vários outros.

BANCADA RONDONIENSE, EM PESO, QUER LEIS MAIS DURAS CONTRA CRIMES DE FURTO, ROUBO E LATROCÍNIO

Com exceção do deputado Lúcio Mosquini, do MDB, que estava cumprindo missão fora do Congresso em nome da Mesa Diretora da Câmara e não participou da votação, todos os demais membros da bancada federal votaram a favor do projeto aprovado por ampla maioria, aumentando as penas para crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados e latrocínio, ou seja, roubo ou assalto seguido de morte da vítima. Todos os representantes de partidos de esquerda votaram contra, como era esperado. É sempre bom lembrar que na campanha, o hoje presidente Lula defendia que achava errado prender alguém que roubasse um celular “só para tomar uma cervejinha!”. Todos os componentes da bancada de Rondônia (o coordenador, Maurício Carvalho; as deputadas Cristiane Lopes e Silvia Cristina e os deputados Coronel Chrisóstomo, Thiago Flores, Eurípedes Lebrão e Fernando Máximo) disseram sim ao aumento das punições. Mosquini diz que é totalmente a favor do projeto aprovado. Agora a proposta vai para o Senado. Dois senadores rondonienses (Marcos Rogério e Jaime Bagattoli), já divulgaram publicamente que votarão a favor do projeto. O senador Confúcio Moura, que faz parte da bancada de apoio ao atual governo, não se posicionou ainda sobre o tema. As bancadas da esquerda, caso o projeto passe também pelo Senado, vão pedir ao presidente Lula que vete as mudanças do Código Penal.

PERGUNTINHA

Há 45 dias do Natal, você anda otimista ou pessimista? Qual sua perspectiva em termos de compras e de festas para este fim de 2023? Você espera um Natal melhor ou pior do que teve no ano passado?