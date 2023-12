Rachel Sheherazade surge chorando em vídeo e emociona fãs: ‘Queria muito estar lá’

Após participar da festança que reuniu todos os participantes de ‘A Fazenda 15’, Rachel Sheherazade surgiu emocionada em seus Stories do Instagram e desabafou sobre como se sente após ter feito parte do reality show rural. Comovendo os seguidores, a jornalista se emocionou ao revelar que queria muito estar entre os finalistas.

“Foi lindo [o reencontro na festa]. Chorei muito. Passei quase que a festa inteira chorando de emoção. É um misto que coisas e sentimentos, uma saudade que ficou guardada no meu peito”, começou Rachel. “Foi uma noite de muita emoção, porque voltar naquele lugar, revisitar os nossos sonhos… Todos nós entramos por aquela porteira com o mesmo sonho. Alguns chegaram até a final, outros se perderam no caminho”, disse, ela.

“O meu sonho estava lá também”, destacou a jornalista. “Eu queria muito estar lá também. Eu fiquei feliz também de rever todo o elenco, pessoas que nem jogavam comigo e que estavam até em grupos opostos, mas que a gente pôde se reconciliar e se falar”, concluiu, emocionada. Vale lembrar que, os peões que disputam a grande final são: Jaquelline, André, Márcia Fu e WL Guimarães. Confira: