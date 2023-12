Raduan Miguel Filho: quem é o desembargador eleito presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia

Também tomaram posse para gestão no biênio 2024/2025 o desembargador Alexandre Miguel e o juiz Johnny Clemes, como diretor e vice da Escola da Magistratura de Rondônia

O sol se punha sobre o céu de Porto Velho quando a Corte Estadual de Justiça ingressou no plenário, repleto de autoridades e convidados, para iniciar a Sessão Solene de Posse da nova Cúpula Diretiva do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. O final da tarde de quinta-feira, 14 de dezembro, foi eternizado na história do Judiciário, com a posse do 23º Presidente do TJRO, chefe de um dos três poderes do Estado, o Poder Judiciário de Rondônia.

O desembargador Raduan Miguel Filho tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça para o biênio 2024-2025. Como vice-presidente assumiu o desembargador Glodner Luiz Pauletto e o desembargador Gilberto Barbosa Batista do Santos, tomou posse como corregedor-geral da Justiça. Foram empossados, ainda, o desembargador Alexandre Miguel, como diretor da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron), tendo como vice-diretor, o juiz Johnny Gustavo Clemes.

Em seu discurso de posse, o desembargador Raduan Miguel Filho surpreendeu a todos, ao convidar os servidores Clodoaldo Correia e Domingos Pereira, que atuam na recepção e um da copa, para ir até púlpito e atestar de perto seu compromisso de valorização e reconhecimento da importância do trabalho dos(as) servidores(as), representados pelos dois veteranos. Raduan discursou ao lado deles e enalteceu também a qualidade, competência e dedicação de magistrados(as) do Poder Judiciário de Rondônia. Invocou a proteção divina para condução da gestão e emocionou a todos com um discurso proferido de maneira leve, embora com grande alcance de temas, assuntos e compromissos assumidos. Em resumo, o desembargador presidente quer que a Justiça de Rondônia trabalhe ainda mais para atender com excelência às demandas da população.

O desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia presidiu a sessão e fez o discurso de encerramento. “Esses dois anos foram marcados por desafios e também por conquistas que nos enchem de orgulho”, afirmou o magistrado. Ele destacou a brevidade do período de gestão e ressaltou o lema: “Todo o bem que devo fazer, devo fazer agora, pois vou passar por esse caminho apenas uma vez”. Ressaltou que sua administração buscou a equidade, ouvindo as vozes de todos.Resumiu os feitos de sua gestão, o engajamento de servidores(as) e magistrados(as).

Também discursaram o decano da Corte, Roosevelt Queiroz Costa, o procurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira e o presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil. Por vídeo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e o governador do Estado, Marcos Rocha, enviaram mensagens elogiosas ao novo presidente e repletas de votos de sucesso.

Ressaltadas pelo novo presidente do TJRO, a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Marcelo Cruz e do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Destacou, também, a presença dos desembargadores Regina Ferrari (presidente), Élcio Mendes e Luiz Camolez do TJ do Acre; e José Simões, desembargador do TJ do Amazonas.

