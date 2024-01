Rafa Kalimann esbanja simpatia e sampa no pé durante ensaio: ‘Carnaval 2024’

Rafa Kalimann dança muito na quadra da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense nesta sexta-feira (26). A influenciadora, de 30 anos, vai estrear no Carnaval carioca como musa da campeã da folia em 2023.

Com um look prateado, a ex-BBB caiu no samba na quadra da agremiação. A Imperatriz Leopoldinense é a atual campeã do Carnaval do Rio e tentará o bicampeonato com o enredo “Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda”. A ideia é mais um enredo autoral do carnavalesco Leandro Vieira.