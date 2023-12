Rafa Kalimann exibe corpão exuberante de biquíni em praia no Rio: ‘Está tão gostosa’

Com exposições e lançamentos em Londres, Dinamarca, Hong Kong, Madrid, Turin, Paris e Nova Iorque, o fotógrafo Gustavo Malheiros lança pela editora Arte Ensaio o livro “Rio de Texturas”.

A geografia privilegiada do Rio de Janeiro, cheia de recortes que se intercalam e se unem à arquitetura moldada pelo homem numa cadência pulsante, é o ponto de partida da jornada visual proposta pelo fotógrafo.

Em suas 160 páginas, a obra reúne imagens repletas de detalhes, camadas e elementos emblemáticos que, de certa forma, moldam a essência da cidade que, carinhosamente, é chamada de maravilhosa.

Com projeto gráfico assinado por Carla Hachul, o livro intercala às imagens, textos assinados por Camila Santana que discorrem sobre elementos que fazem parte da alma do Rio de Janeiro como: Praias, Vegetação, Oceano Atlântico, Relevo, Rochas, Lagoas, Sol, Morros e Reservas Ecológicas, revelando ao leitos a diversidade das texturas cariocas e a alma pulsante de uma das mais encantadoras metrópoles do mundo.

“Rio de Texturas” foi realizado por meio da Lei do ISS RJ – Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura.

Preço:R$60,00

Formato: 21 X 28

Gustavo Malheiros

O fotógrafo que atualmente divide seu tempo em campanhas publicitárias (foto e filme), livros de arte e filmes documentais sobre os temas de seus livros, estudou na School Of Visual Arts (Nova Iorque) e acumula trabalhos importantes em campanhas publicitárias para agências como: W/Mccann, Lew Lara Tbwa, Giovanni Fcb, NBS, entre outras e, em revistas como Vogue, Trip, TPM e GQ.