Rafa Kalimann rouba cena em vídeo durante férias na Bahia: ‘Monumento em destaque’

Maria Luiza ainda encantou seus seguidores com uma foto em família, ao lado de Paulinho e a filha, combinando os lookinhos com um chapéu de crochê amarelo.

“my heart is so full 🥹💛”, escreveu na legenda das fotos. “❤️❤️ oh benção”, comentou Paulinho. “Amoressss”, elogiou Yanna Lavigne. “Posso sair nessa foto. Tb tenho um chapéu amarelo.😂”, “família deuuusa❤️”, “AÍ NAOOOO! Socorroooo”, “Ela sorrindo tb 🥹”, “Como vc ta lindaaaaaaa❤️😍 que familia linda!!!!!!!”, “Sério vocês são a coisa mais linda do mundo”, comentaram seus seguidores. Uma fofura que só! Confira: