RAINHA SERTANEJA: Nota pelo cancelamento do show de Roberta Miranda em Porto Velho

#aRainhataOn é no dia 18 de novembro, na Talismã 21, em Porto Vellho.

Sucesso. Desta forma foi definido o super adesivaço de lançamento das vendas de ingressos do show da cantora Roberta Miranda, a Rainha do Sertanejo, em Rondônia, na tarde da última sexta-feira (13). O evento com a turnê #aRainhataOn será no dia 18 de novembro, na Talismã 21, com portões abertos a partir das 21 horas.

“A aceitação foi muito boa, atingimos mais de 320 fãs com o interesse em adesivar o seu veículo e ajudar a promover a nossa festa. Com certeza, estaremos juntos em uma noite inesquecível de pura emoção e muita música neste retorno, após 15 anos, da Rainha do Sertanejo a nossa terra”, diz a organização.

Além disso, a IR Produções e Eventos, que é a responsável pela vinda de Roberta Miranda, destacou que ofertou alguns benefícios durante o adesivaço como, por exemplo, a garantia de um par de acesso VIP ao show, degustação de chopp Coronel Church, Energético OuMais e Águas Kaiary. A animação ficou por conta de Marla Souza e DJ Rayane Brasil.

O SHOW

Roberta Miranda já vendeu mais de 28 milhões de discos ao longo dos mais de 37 anos de história. Agora, durante #aRainhataOn também canta músicas de Marisa Monte, Rita Lee, Marina Lima e da eterna Marília Mendonça. Além, é claro, das canções populares “Majestade, o Sabiá”, “Eu te Amo, te Amo, te Amo”, “Café da Manhã”, “Meu Dengo”, “Chalana”, “Chuva de Amor”, “São Tantas Coisas”, “Vá Com Deus”, que fazem parte de seu repertório.

ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Desta vez, o tão esperado evento contará com 5 horas de shows, incluindo as apresentações de Bonde Sertanejo, que se apresenta como convidado no palco e, de artistas locais, sendo Marla Souza, a dupla Lívia & Thainara e DJ Rayane Brasil.

INGRESSOS

Os ingressos promocionais já estão à venda, pela plataforma Usina do Ingresso (online) e na Loja ST Eventos, no Porto Velho Shopping (presencial), com preços variando de R$ 49,99 a R$ 2.499,00 (+ taxas). Os setores Mesas – 4 lugares (A Rainha Tá On), Vip (Meu Dengo), Camarote Individual (São Tantas Coisas), Camarote Empresarial – 10 lugares (Pimenta Malagueta) e Privilege – Open Bar e Food (A Majestade, o Sabiá). Todos os setores ainda estão em lote promocional.

SOBRE A ARTISTA

Com mais de 37 anos de carreira, Roberta Miranda é uma artista completa, atuando como cantora, compositora, multi-instrumentista, escultora e pintora, sendo considerada uma das vozes mais proeminentes da música nacional em todos os tempos. Recebendo o título de “Rainha Sertaneja” de seu fiel público, sendo a primeira artista a ultrapassar a marca de 1.750.000 cópias vendidas em seu álbum de estreia, conquistando diversos outros destaques ao longo de sua carreira.

SERVIÇO:

Roberta Miranda – Turnê #aRainhataOn

Data: 18/11/2023 (sábado)

Local: Talismã 21

Horário: 21h (abertura dos portões)

Setores: Mesas, Vip, Camarote Individual, Camarote Empresarial e Privilegie

Vendas: www.usinadoingresso.com.br (https://usinadoingresso.com.br/#/evento/9541/roberta-miranda-a-rainha-ta-on-e-convidado-bonde-sertanejo)

Informações: (69) 9942-9345

Realização: IR Produções e Eventos

www.irproducoes.com.br