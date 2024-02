Raíssa Souza perde 40 quilos e arrasa nos ensaios de carnaval: ‘Barriga trincada’

Juju Salimeni se mostrou animada e emocionada com a chegada de seu novo carrão luxuoso: uma Lamborghini Urus, que pode ser comprada no Brasil por R$ 4 milhões. A musa fitness registrou a chegada do caminhão com o veículo, na cor preta, e ela mesma o retirou e o dirigiu pela primeira vez, nesta terça-feira (6).